Названы полезные свойства корицы

Многие хозяйки используют корицу для придания особого аромата своим блюдам. Но ее также можно использовать для лечения и профилактики различных заболеваний.

Это ценное растение является антиоксидантом и может помочь в борьбе с раковыми клетками. Оно также полезно для здоровья сердца, кровообращения и обладает противовоспалительным действием. Корица может помочь остановить внезапные приступы голода и неконтролируемый прием пищи, а также способна насытить организм витаминами, минералами и избавить от тяги к сладкому.

Корица также способствует налаживанию работы пищеварительной системы, что помогает в борьбе с ожирением.