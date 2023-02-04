 

Названы полезные свойства корицы

04.02.2023, 9:20, Разное
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Многие хозяйки используют корицу для придания особого аромата своим блюдам. Но ее также можно использовать для лечения и профилактики различных заболеваний.

Это ценное растение является антиоксидантом и может помочь в борьбе с раковыми клетками. Оно также полезно для здоровья сердца, кровообращения и обладает противовоспалительным действием. Корица может помочь остановить внезапные приступы голода и неконтролируемый прием пищи, а также способна насытить организм витаминами, минералами и избавить от тяги к сладкому.

Корица также способствует налаживанию работы пищеварительной системы, что помогает в борьбе с ожирением.


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