В ДНР за сутки погиб один мирный житель, двое получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ
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Один мирный житель погиб, двое получили ранения во время обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ за минувшие сутки, сообщают в штабе обороны республики.
В Telegram-канале штаба указано, что в результате обстрелов украинских вооруженных формирований погиб один человек и еще два мирных жителя получили ранения.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин призвал отодвинуть украинские силы от конституционной границы Донецкой народной республики, чтобы ВСУ не смогли бить по территории региона.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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