 

В ДНР за сутки погиб один мирный житель, двое получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ

04.02.2023, 9:00, Новости дня
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Один мирный житель погиб, двое получили ранения во время обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ за минувшие сутки, сообщают в штабе обороны республики.

В Telegram-канале штаба указано, что в результате обстрелов украинских вооруженных формирований погиб один человек и еще два мирных жителя получили ранения.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин призвал отодвинуть украинские силы от конституционной границы Донецкой народной республики, чтобы ВСУ не смогли бить по территории региона.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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