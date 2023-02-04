Глава парламента Крыма Константинов заявил, что цена национализированных украинских активов составляет миллиарды рублей

Национализированные активы украинских олигархов и чиновников в Крыму оценили в миллиарды рублей, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.

По его словам, среди национализированного имущества оказались крупные предприятия, к примеру, туристской сферы, передает РИА «Новости».

Также Константинов добавил, что добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму ничего не грозит в случае, если они не поддерживают антироссийскую деятельность и не финансируют киевский режим.

«Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего», – заверил он.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины, а по итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО.

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