Женщина из Чикаго и ее сосед увидели прозрачную фигуру человека

Странный феномен “Мерцающего человека” широко расползается по американскому интернету. На форумах и сайтах паранормальной тематики все чаще можно встретить истории о наблюдении “мерцающих” прозрачных человеческих фигур.

В англоязычной среде этот феномен носит термин “Glimmer Man” и внешне такие гуманоиды похожи на прозрачный камуфляж из фильма “Хищник”. Их можно заметить лишь случайно из-за слегка заметных контуров фигуры, или тогда, когда фигура начинает двигаться.

Женщина, которая недавно прислала историю о своем наблюдении мерцающего человека исследователю Лону Стриклеру, живет в Чикаго и утверждает, что это существо видел и ее сосед:

“Я не умею рассказывать истории, но я постараюсь вспомнить как можно больше деталей. Это произошло 2 сентября 2022 года, то есть не так и давно. В тот день я целиком была занята помощью моему пожилому отцу. Он живет в высотном доме на 6 этаже.

В какой-то момент вечером я решила выйти на балкон, чтобы быстро выкурить сигарету. Я стояла там, просто глядя в пустоту, на самом деле ни о чем не думая и ничего не делая. Я стала смотреть на очень большое дерево, которое росло под окном примерно в 6 метрах от дома. Я заметила, что одна из ветвей на этом дереве довольно сильно нагнулась книзу и мне показалось, что это было довольно странно.

Когда я стала рассматривать эту ветку, я какое-то время пыталась понять, что же я там вижу, и тут меня охватило ужасное чувство. Самое сильное чувство страха и ужаса. Казалось, что почти каждая часть моего тела кричала мне развернуться и бежать подальше, но я не знала почему.

В этот самый момент прогнувшаяся ветка, за которой я наблюдала, начала сильно трястись, и, несмотря на то, что мои внутренние инстинкты все еще кричали мне убегать, любопытство взяло верх надо мной, и я прошла в другую часть балкона, чтобы рассмотреть это поближе.

Затем я увидел ЭТО. Сначала я увидела маленькую мерцающую форму. Когда я присмотрелась, это мерцание превратилось в то, что я могу описать только как прозрачную человеческую фигуру, которая отливала желтовато-белым цветом.

Я перестала присматриваться и быстро отступила от края балкона. Внезапно меня осенило, что то, на что я смотрел, было похоже на что-то прямо из фильма “Хищник”. Более конкретно, когда хищник использует свой камуфляж.

В тот самый момент, когда я поняла, что я только что видела, эта “штука” упала с дерева и ударилась о землю внизу. Оно приземлилось прямо за человеком, который в тот момент случайно проходил под деревом. Мужчина немедленно развернулся, предполагая, что кто-то что-то бросил в него.

Единственное, что я заметила, это облачко дыма или пыли, поднявшееся из земли позади этого человека. Я подождала некоторое время, ожидая увидеть, как это существо снова появится из пыли или дыма, но оно полностью исчезло.

В то же время другой сосед, живущий несколькими этажами ниже, также наблюдал то же самое, что и я, и позже, когда я с ним поговорила, он описал те же детали, что видела я.

Затем я и он решили найти того мужчину, позади которого “оно” спрыгнуло. Нам это удалось и мы поговорили с ним. Он сказал, что в тот момент почувствовал словно какой-то удар, но ничего не увидел, когда обернулся. Он также сообщил, что его окутало ощущение страха”.

В письме были оставлены контакты этой женщины и ее соседа и Лон Стриклер позвонил обоим и хорошо расспросил их. Они сказали ему, что боятся этого прозрачного существа и уверены, что оно обитает где-то в их районе.

Женщина сказала, что теперь она испытывает сильное чувство страха каждый раз, когда навещает отца в его квартире. Также она сказала, что дом ее отца находится рядом с Гровленд-парком.