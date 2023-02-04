Загадочные исчезновения людей на Аляске

Ном это небольшой городок на северо-западе Аляски (США). Он был основан в начале 20 века, когда пошли слухи, что тут богатые золотые жилы и сюда ринулись тысячи авантюристов.

Золота они нашли немного, но с тех пор Ном являлся важным торговым центром. После Второй Мировой войны Ном пережил “второе рождение” и населения в нем немного прибавилось. Сейчас там живет около 3700 человек.

До Нома в этих местах жил эскимосский народ инупиатов и множество их маленьких поселений существуют рядом с Номом и по сей день. И когда появился Ном, эскимосы начали загадочным образом исчезать.

Если убрать из списков без вести пропавших охотников, слабых, больных или пристрастившихся к “огненной воде”, которые могли погибнуть логичной смертью, попав в сильный буран или став жертвой нападения медведя, то все равно оставалось достаточно народу, исчезновение которых казалось очень странным.

По официальным данным за вторую половину 20 века тут исчезло 30 человек, что все равно довольно много для маленького городка, но по неофициальным счет шел на десятки. При этом местная полиция практически не расследовала эти исчезновения, озадачиваясь лишь когда пропадал кто-то из белых, но таких случаев было немного.

Эскимосы постоянно жаловались на такое отношение, но дело сдвинулось лишь летом 2005 года, когда мать молодого парня, странно пропавшего по пути в Ном, написала официальное обращение главе штата Аляска с просьбой начать расследование по поиску ее сына.

Ее сына звали Эрик Апатики, ему было 20 лет и хотя он жил в небольшом эскимосском поселке на острове Святого Лаврентия, в Номе жила его беременная подруга, которую он регулярно навещал.

В тот день Эрик снова собрался в Ном, не обращая внимания на предупреждения родных о том, что в Номе подозрительно часто пропадают эскимосы, в том числе было несколько пропавших человек из его общины.

Эрик направился в Ном, но в назначенное время к девушке не пришел. На следующий день девушка позвонила его семье и те подняли людей, чтобы начать масштабные поиски пропавшего. Но они так и не нашли его нигде и не было никаких зацепок, указывавших на то, что могло с ним случиться.

После обращения мамы Эрика к главе штата, в Ном приехали агенты ФБР и начали большое расследование не только случая Эрика, но и других исчезнувших в Номе за последние годы. Но радость местных была недолгой. В итоговом отчете ФБР говорилось, что они не нашли никаких доказательств, указывающих на то, что на парня мог напасть кто-то из людей.

Вместо этого в отчете указывалось, что ключевыми факторами пропажи Эрика и других местных жителей вероятно стали суровые погодные условия и плоская открытая местность, окружающая город, на которой не было укрытий от стихии и хищников.

Также утверждалось, что свою роль мог сыграть алкоголь, и что многие из пропавших злоупотребляли им. Большинство из пропавших в самом деле были мужчинами и многие из них имели пристрастие к алкоголю. Теоретически можно представить. что пьяные мужчины могли замерзнуть, заснуть, упасть в реку и тд., но это не объясняло почему от них не обнаруживались даже малейшие останки.

Кроме того, поиски Эрика начались сразу же, как он пропал, за такое время навряд ли хищники успели бы обглодать труп так, чтобы не осталось ничего, даже одежды.

Другим наделавшим шума исчезновением в Номе стал случай исчезновения госслужащего Джозефа Балдераса. Ранним утром в понедельник 27 июня 2016 года выяснилось, что он не вышел на работу в здание городского суда. Перед этим в пятницу его коллеги слышали, как он говорил, что отправиться на выходных на охоту.

Джозеф был популярным и уравновешенным человеком, которого хорошо знали в городе. Когда начались поиски, обнаружилось, что его пустая машина припаркована на обочине шоссе недалеко от Нома, возле отметки “44 мили”. Возле машины не было ничего, что указывало бы на то, что на Джозефа напали, и, что особенно удивительно, от нее не шло следов ни на дорогу, ни в лес. Как будто Балдерас испарился прямо из своей машины.

Было решено привлечь поисковых собак. Когда собак подвели к автомобилю, чтобы они учуяли запах Джозефа, они как будто взяли след и начали идти по дороге, как вдруг резко остановились и больше никуда не пошли.

Несмотря на еще несколько попыток и настойчивые уговоры своих проводников, собаки-ищейки упрямо продолжали сидеть на том месте, где они остановились. Казалось, что пропавший человек волшебным образом исчез с того же места.

Прошло более шести лет с тех пор, как Джозеф Балдерас отправился в одиночку на охоту в окрестностях Нома, но больше его никто не видел ни живым, ни мертвым.

Его поиски в Номе и окрестностях продлились пять месяцев, обошлись в десятки тысяч долларов и потребовали привлечения работников многочисленных правоохранительных органов и экстренных служб. Но не было обнаружено ни одной зацепки, указывающей на судьбу пропавшего клерка. Двенадцать месяцев спустя местный суд признал его юридически мертвым.

Дело Джозефа Балдераса остается одним из самых загадочных случаев в истории Нома. 36-летний мужчина был физически здоровым и любителем активного отдыха, которого уважали в местном сообществе и который был частью широкого круга семьи и друзей.

На момент его необъяснимого исчезновения у него не было известных проблем со здоровьем, физических, психических или психологических травм, и он планировал жениться на своей невесте и переехать в Джуно, чтобы завести там с нею детей.

Следователи так и не смогли придумать жизнеспособную теорию относительно того, почему Джозеф исчез. В том числе не получалось обвинить его в том, что он все это подстроил, чтобы уехать и начать жизнь заново.

Не было никаких доказательств того, что он вообще выходил из своего автомобиля у знака “44 мили”. Отсутствие рядом крови или порванной одежды исключало возможность нападения животных, и не было ничего, что указывало бы на причастность возможных преступников.

Последнее на данный момент странное исчезновение в Номе случилось летом 2020 года. Пропала 33-летняя Флоренс Окпеалук, администратор отеля. 30 августа она уехала отдыхать с палаткой на западную часть Нома. Вечером 31 августа ее сестра позвонила в полицию после того, как от Флоренс целый день ничего не было слышно. По словам ее сестры, это было очень нехарактерно для Флоренс.

Вскоре палатку Флоренс нашли, но внутри людей не было. Лежала лишь аккуратно сложенная куртка Флоренс и обувь. Тут же были предприняты обширные поиски с участием поисковых собак и в том числе аквалангистов, на случай если она могла утонуть в море.

Параллельно местная полиция провела более ста интервью с друзьями и семьей Флоренс, а также с теми, кто живет недалеко от места ее исчезновения. Было обнаружено, что Флоренс в последний раз видели выходящей из своей палатки около четырех часов дня 31 августа.

Вместе с данными ее мобильного телефона ФБР загрузило и проанализировало сотни часов видеозаписей с камер видеонаблюдения с близлежащих камер. Отснятый материал показал, что никто не входил и не выходил за пределы города в то время, когда Флоренс видели в последний раз.

Добавим, что единственное транспортное средство, которое было замечено на видеозаписи, было быстро снято с подозрений после полицейского расследования.

Территория вокруг палатки Флоренс была открытой и плоской, и не было никаких признаков того, что она проходила через нее. Тот факт, что останки ее тела не были выброшены на берег, исключал возможность того, что она утонула. Дело Флоренс Окпеалук до сих пор остается открытым.

Многие считают, что большое количество наблюдений НЛО в районе Аляски и вокруг него может быть связано с необъяснимыми исчезновениями в Номе. Многие ссылаются на случай исчезновения двух братьев из Василлы в качестве доказательства того, что жителей Аляски похищают пришельцы.

14 июня 1999 года 15-летний подросток Майкл Палмер ехал на велосипеде домой с вечеринки с двумя другими мальчиками в Медоу-Лейк, пока не отстал от группы. Поначалу другие два мальчика остановились, чтобы его подождать, но когда его не было видно довольно долго, они поехали дальше, решив, что Майкл поехал домой другой дорогой.

Однако Майкл так и не вернулся домой и наутро его встревоженная мать позвонила двух друзьям сына, чтобы спросить что с ним могло случиться. Они рассказали ей, что Майкл от них отстал и больше они его не видели.

В ходе поисков был обнаружен велосипед Майкла Палмера, лежащий недалеко от реки Литтл-Суситна. А немного дальше, неподалеку от взлетно-посадочной полосы для частных самолетов, валялись его кроссовки. Ни тела Майкла, ни хотя бы обрывков его одежды так и не нашли.

11 лет спустя после этого в апреле месяце 13-летний Чак Палмер, брат Майкла, ехал на снегоходе к хижине недалеко от городка Талкитна. Он был в небольшой группе других людей, но в какой-то момент отстал от них и пропал. В точности как его брат Майкл.

Когда начались поиски Чака, вскоре был найден его снегоход, брошенный на открытом участке заснеженного поля. Рядом не было никаких человеческих следов. Снегоход был в полной исправности и причина, по которой Чак мог бросить его и куда-то уйти, не была найдена.

Казалось, что мальчика просто нечто или некто забрал со снегохода прямо с воздуха. Как и его брата, Чака Палмера больше никто не видел.