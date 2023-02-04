Мать и жена всю жизнь скрывали от него жуткую тайну: как жил ведущий “Жди меня” Игорь Кваша

Сегодня, 4 февраля, знаменитому актеру и телеведущему Игорю Кваше могло бы исполниться 90 лет. Он полюбился зрителям благодаря программе “Жди меня”, в рамках которой почти 15 лет помогал людям найти близких. Однако не все знают, насколько идея передачи перекликалась с жизнью самого ведущего. Игорь Владимирович всю жизнь искал отца, не вернувшегося с фронта, пока родные скрывали от него жуткую правду…

Игорь Кваша появился на свет в 1933 году и рос непростым ребенком. В школьные годы будущий актер часто хулиганил, дрался и прогуливал уроки. К счастью, рядом была заботливая мама, которая не позволила ему вести подобный образ жизни. Родительница отдала сына в театральную студию, желая отвлечь его от потасовок, но даже не предполагала, насколько это решение повлияет на его дальнейшую судьбу.

Мальчик так увлекся драматическим искусством, что решил непременно стать актером и посвятить себя сцене. В 1955 году он успешно окончил Школу-студию МХАТ, начал активно работать, а затем основал театр “Современник” вместе с Олегом Ефремовым.

Личная жизнь Игоря Кваши сложилась не менее удачно, чем карьера. В первый раз актер пошел в загс со своей школьной любовью Светланой Мизери, но юношеский брак оказался очень скоротечным. Зато со второй попытки ему удалось обрести настоящее счастье. Он женился на враче-рентгенологе Татьяне Путиевской и построил с ней крепкую семью. Супруги прожили в согласии более полувека и воспитали сына Владимира.

Игорь Владимирович всегда полностью отдавался профессии, но настоящая слава пришла к артисту лишь в 55 лет, когда он начал вести передачу “Жди меня”. Ведущего любила буквально вся страна, но никто не догадывался, что он, как и гости его программы, долгие годы искал родного человека.

Игорь Кваша хотел выяснить, что стало с его отцом, пропавшим без вести в военные годы. Увы, все старания были четны. Телеведущий скончался в 2012 году, так и не докопавшись до истины. Как оказалось, жуткую тайну об отце от артиста всю жизнь скрывали любимые женщины. Мать актер знала, что главу семьи расстреляли в 1942 году, но боялась травмировать сына. Незадолго до смерти Дора Захаровна рассказала обо всем невестке и умоляла ее ничего не говорить Игорю. Разумеется, супруга актера не решилась нарушить слово.