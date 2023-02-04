Расширение американского военного присутствия на Филиппинах — сигнал Китаю

США объявили о значительном расширении своего военного сотрудничества с Филиппинами, в рамках которого на филиппинской территории будет создано 9 американских баз, пишет The New York Times. Отмечается, что этот шаг позволит США более эффективно помогать Тайваню против гипотетической агрессии; в Китае такой шаг могут истолковать как признак давления со стороны Вашингтона.



AP

Джо Байден и его помощники пытались убедить Китай в том, что США на будут сдерживать Пекин таким же образом, как СССР в годы холодной войны, пишет The New York Times. Однако известие о том, что американская армия расширяет своё присутствие на Филиппинах, не оставляет сомнений, что Вашингтон намерен ограничивать китайские вооружённые силы и расширять собственные возможности по защите Тайваня, считает издание.

The New York Times напоминает, что при Байдене США активно расширяют сотрудничество в области безопасности с рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Как отмечает издание, с помощью размещения дополнительных сил на Филиппинах США смогут более эффективно противостоять агрессивной политике Китая в Южно-Китайском море, где у Пекина есть несколько территориальных споров с другими странами. Кроме того, США теперь смогут помочь Тайваню в случае атаки на него со стороны китайской армии. Самый северный остров филиппинского архипелага находится всего в 100 км от Тайваньского пролива.

Издание напоминает, что 17 января советник Байдена по безопасности Джейк Салливан провёл телефонный разговор со своим филиппинским коллегой Эдуардо Ано. В ходе беседы Салливан и Ано обсудили военную кооперацию между странами, а также точки дислокации американских войск. А в минувший четверг министр обороны США Ллойд Остин официально объявил о расширении оборонного сотрудничества. Как отмечает The New York Times, этот анонс пришёлся как раз накануне скорого визита Энтони Блинкена в Китай: в Пекине могут трактовать такой сигнал как намерение США давить на Китай, а не стабилизировать отношения.

Новое соглашение позволит США разместить войска и вооружения на девяти базах на территории Филиппин: это крупнейшее военное присутствие США в стране за 30 лет, пишет The New York Times. Издание отмечает, что нынешняя филиппинская конституция запрещает постоянное размещение иностранных солдат на территории страны. При этом отмечается, что, судя по всему, одной из важнейших задачи филиппинских баз станет логистика. В минувший четверг в Пентагоне заявили, что пока ещё решают вопрос о количестве войск и их задачах.

В начале 90-х на территории Филиппин было сосредоточено 6 тыс. американских военных, напоминает The New York Times. Впоследствии они все были выведены оттуда: официальные представители Пентагона заявляют, что нынешнее присутствие не потребует такого количества солдат.