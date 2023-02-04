 

Американским штатам придётся судиться за право пользования водой из пересыхающей реки Колорадо

04.02.2023, 8:05, Разное
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Река Колорадо, которая обеспечивает питьевой водой 40 миллионов человек в семи американских штатах, пересыхает. Как передаёт NTD, люди потребляют больше воды, чем может предоставить река, сохраняя при этом прежний уровень. Штат Калифорния не собирается присоединяться к плану соседей по сокращению потребления воды, поэтому конфликт, вероятно, придётся решать в стенах суда.

Река Колорадо, которая обеспечивает питьевой водой 40 миллионов человек в семи штатах, пересыхает.

Калифорния, Колорадо, Нью-Мексико, Юта, Вайоминг, Невада и Аризона пользуются водой в объёмах, указанных в 100-летнем соглашении о распределении. Но оно уже давно не актуально из-за 22-летнего периода засухи — сильнейшего за 1200 лет. То есть люди потребляют больше воды, чем может предоставить река Колорадо, сохраняя при этом прежний уровень.

У штатов был крайний срок 31 января, чтобы договориться о сокращении водопользования. В противном случае федеральные власти обещали ввести обязательные ограничения.

Аризона, Колорадо, Невада, Нью-Мексико, Юта и Вайоминг представили план по сокращению потребления воды. Но Калифорния к нему не присоединилась. Объявила, что будет действовать в одиночку. Затем представила собственное встречное предложение, заявив в письме федеральным чиновникам, что план других штатов «прямо и непропорционально ограничивает Калифорнию».

Это решение, возможно, приведёт к тому, что штатам придётся решать конфликт в стенах суда.

ДЭВИД ХЕЙС, юрист и эксперт по вопросам климата: У нас сложилась ситуация, когда некоторые держатели прав на воду в Калифорнии говорят, что не готовы отказаться от определённого объёма воды, и что у них есть законные права, и они готовы обратиться в суд.

Когда штаты заключили соглашение 100 лет назад, предполагалось, что река ежегодно может давать гораздо больше воды, чем сейчас.

Калифорния получает самый большой объём. И основная его часть направляется на южные сельхозугодья.

Несмотря на то что за последние недели в некоторых районах Калифорнии шли обильные дожди, мало что из этого достигло бассейна реки Колорадо.

ШАРОН МЕГДАЛ, эксперт по водным ресурсам: Я думаю, люди хотели бы верить, что мы можем каким-то образом найти способ сохранить экономическую деятельность, сохранить нашу экономику и средства к существованию. Но впереди более засушливое будущее.

Недавние ураганы за три недели обрушили на Калифорнию половину среднегодовой нормы осадков.

Но учёные-климатологи ожидают, что такие случайные наводнения будут чередоваться с длительными засушливыми периодами. Поэтому противоречий из-за воды будет больше.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2023 года.


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