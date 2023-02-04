Источник: Авианосец «Адмирал Кузнецов» 16 или 17 февраля покинет сухой док 35-го судоремонтного завода

Единственный в ВМФ РФ авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» 16–17 февраля будет выведен из сухого дока 35-го судоремонтного завода (СРЗ), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, «Адмирал Кузнецов» будет выведен из сухого дока 35-го судоремонтного завода 16–17 февраля, передает ТАСС.

Напомним, в июле 2022 года единственный в ВМФ РФ авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» «встал на клетки» в Мурманске для докового ремонта.

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