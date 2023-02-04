Экс-глава МИД КНР и член Политбюро ЦК КПК Ван И заявил о неприемлемости созданной США шумихи вокруг воздушного шара

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), экс-глава МИД КНР Ван И сообщил о неприемлемости шумихи, которую создали Соединенные Штаты из-за случайного проникновения китайского воздушного шара в американское воздушное пространство, сообщил МИД КНР.

В ходе состоявшегося по инициативе США телефонного разговора Ван И указал госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену, что МИД КНР не приемлет спекуляции и шумиху, для возникновения которых нет объективных фактов. Экс-глава МИД КНР подчеркнул, что в непредвиденных ситуациях Китай и США должны сохранять спокойствие, оперативно поддерживать контакты, избегая ошибочных суждений. Он заявил, в сложившейся ситуации Пекин и Вашингтон должны контролировать возникшие противоречия. В заявлении МИД отмечается, что стороны обсудили, как можно хладнокровно и профессионально урегулировать возникшую ситуацию, передает ТАСС.

Ранее Блинкен заявил о подрыве фундамента отношений с КНР из-за обнаружения над территорией Соединенных Штатов китайского аэростата. В МИД Китая назвали полет аэростата над территорией США абсолютной случайностью.

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