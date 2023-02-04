Посол РФ в США Антонов: Передача Киеву все более мощных вооружений является намеренной эскалацией конфликта Вашингтоном

Передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Комментируя решение Белого дома включить в очередной пакет военной помощи Украине запускаемые с земли ракеты GLSDB с дальностью поражения целей порядка 150 км, Антонов сообщил в Telegram-канале российской дипмиссии, что передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США, Вашингтон не видит границ в стремлении нанести РФ стратегическое поражение.

Он подчеркнул, что администрация США поставила на карту практически все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат. Антонов выразил мнение, что такими темпами Соединенные Штаты могут дойти до абсолютного безумства, как, например, предоставление республике истребителей.

Дипломат констатировал, что Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы. Он подчеркнул, что для Москвы нет никакого различия в вероятном нападении киевских преступников на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленскую область, так как все земли, вошедшие в состав РФ по воле их жителей, – это наша Родина, которую мы будем защищать всеми силами.

Антонов выразил уверенность, что любые попытки нанести урон РФ обречены на провал и чем скорее в США это осознают, тем быстрее закончится нынешний конфликт.

Накануне Пентагон включил в пакет военной помощи Украине ракеты дальностью в 150 км. При этом в Пентагоне оставили на усмотрение Украины решение об ударе по Крыму.

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