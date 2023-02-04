 

CNN со ссылкой на Пентагон: США обнаружили еще один китайский разведывательный зонд над Латинской Америкой

04.02.2023, 6:15, Новости дня
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США обнаружили еще один, предположительно, китайский разведывательный зонд над территорией Латинской Америки, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Представитель Пентагона рассказал про сообщения о воздушном шаре, который перемещается над Латинской Америкой. Райдер допустил, что это еще один китайский разведывательный воздушный шар, передает ТАСС.

В сообщении телекомпании не уточняется, где именно находится объект. По сведениям источников телекомпании, пока нет свидетельств того, что он движется в сторону США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подрыве фундамента отношений с КНР из-за обнаружения над территорией Соединенных Штатов китайского аэростата. В Сенате заявляли о приближении китайского аэростата к базе с самолетами-«невидимками» B-2.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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