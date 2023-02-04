МИД КНР назвал полет китайского аэростата над территорией Соединенных Штатов абсолютной случайностью
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Власти КНР выступают решительно против нападок и клеветы со стороны Соединенных Штатов в связи с абсолютно случайным появлением китайского аэростата над территорией Соединенных Штатов, сообщил МИД КНР.
В заявлении китайского внешнеполитического ведомства утверждается, что произошедшее является абсолютной случайностью, к которой привели форс-мажорные обстоятельства, возникшие всего один раз. МИД КНР выразил решительный протест в связи с тем, что некоторые политики и СМИ в США воспользовались этой темой, чтобы оклеветать и подвергнуть нападкам Китай, передает ТАСС.
В заявлении подчеркивается, что Пекин строго соблюдает нормы международного права, уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран. В МИД КНР заявили, что никогда не вторгались в наземное или воздушное пространство какого-либо государства, а также не намеревались это делать.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подрыве фундамента отношений с КНР из-за обнаружения над территорией Соединенных Штатов китайского аэростата.
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