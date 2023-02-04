 

МИД КНР назвал полет китайского аэростата над территорией Соединенных Штатов абсолютной случайностью

04.02.2023, 6:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти КНР выступают решительно против нападок и клеветы со стороны Соединенных Штатов в связи с абсолютно случайным появлением китайского аэростата над территорией Соединенных Штатов, сообщил МИД КНР.

В заявлении китайского внешнеполитического ведомства утверждается, что произошедшее является абсолютной случайностью, к которой привели форс-мажорные обстоятельства, возникшие всего один раз. МИД КНР выразил решительный протест в связи с тем, что некоторые политики и СМИ в США воспользовались этой темой, чтобы оклеветать и подвергнуть нападкам Китай, передает ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что Пекин строго соблюдает нормы международного права, уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран. В МИД КНР заявили, что никогда не вторгались в наземное или воздушное пространство какого-либо государства, а также не намеревались это делать.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подрыве фундамента отношений с КНР из-за обнаружения над территорией Соединенных Штатов китайского аэростата.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11.20 / Мы станем «приоритетной целью» — шведские политики выступили против учений Стокгольма с США

09.01.22 / Звезда “Трансформеров” Дюамель позвал замуж модель, которая представляла США на “Мисс мира 2016”

09.07.21 / Кубань согласилась пускать туристов с отрицательным ПЦР

13.03.21 / 12 марта на Донбассе один украинский военный погиб и один был травмирован – штаб ООС

07.07.20 / Изумруды стоимостью около 40 тыс. долларов нашли на Урале

13.07.20 / Новый глава Нацбанка может быть назначен 17 июля – нардепы

15.02.21 / Daily Mail – в старейшей печатной валентинке адресата обвиняют в «гостинге»

06.12.21 / Офис президента рассчитывает до конца года сделать в Украине 30 млн прививок от коронавируса

04.02.22 / “Его изменило рождение ребенка и разные события в жизни”. Продюсер “Голосу країни” рассказал, как на проекте относятся к Вакарчуку

02.02.22 / Политика: Украина решит геополитические проблемы Британии и Польши

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика