Блинкен: Обнаружение над США китайского аэростата подорвало усилия по построению фундамента отношений между странами

Обнаружение над территорией Соединенных Штатов китайского аэростата подорвало усилия по построению фундамента отношений между Вашингтоном и Пекином и цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР, сообщил глава американского внешнеполитического ведомства.

По словам Блинкена, обнаружение над территорией Соединенных Штатов китайского аэростата подорвало цель визита госсекретаря США в КНР, в частности, усилия по построению фундамента отношений между Вашингтоном и Пекином. Блинкен также заметил, что, будь Китай с другой стороны, можно только представить, как бы Пекин отреагировал, передает РИА «Новости».

Ранее Блинкен призвал Китай удалить аэростат из воздушного пространства США. В Госдепе США назвали полет китайского аэростата нарушением суверенитета Соединенных Штатов.

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