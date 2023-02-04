Официальный представитель МИД РФ Захарова сравнила санкции Канады против России с методами Третьего рейха

Введенные правительством Канады санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попытками Третьего рейха заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики, выразила мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила в своем Telegram-канале, что канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить «негерманский дух» и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики. Захарова выразила уверенность, что нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства Канады Христей Фриланд.

Ранее Канада расширила санкции против России, включив в список рестрикций еще 38 фамилий и 16 юридических лиц. Напомним, СМИ сообщали о работе деда вице-премьера правительства Канады Христи Фриланд на нацистов и его последующую вербовку американскими спецслужбами для разжигания вражды между украинцами и русскими.

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