 

Министр финансов США Йеллен подписала распоряжение о введении потолка цен на нефтепродукты из РФ

04.02.2023, 4:55, Новости дня
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Министр финансов США Джанет Йеллен подписала распоряжение о введении потолка цен на российские нефтепродукты с 00.01 5 февраля по времени восточного побережья США (07.01 мск), соответствующий документ опубликован на сайте американского Минфина.

В соответствии с достигнутой ранее Вашингтоном и его союзниками договоренностью США устанавливают два отдельных лимита на нефтепродукты из РФ в зависимости от их категории – 100 и 45 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся по ценам выше и ниже стоимости сырой нефти соответственно, передает ТАСС.

Еще одним распоряжением американским физическим и юридическим лицам разрешается с 5 февраля оказывать ряд услуг, связанных со сделками с российскими нефтепродуктами, лишь при условии проведения операций с нефтепродуктами по ценам, укладывающимся в установленные потолки. К такого рода услугам относятся торговая, посредническая, финансовая, таможенная брокерская деятельность, перевозка, страхование и возмещения ущерба, а также регистрация судов. Исключение будет сделано для транзакций, касающихся продукции, погруженной на суда до 5 февраля и отгруженной в порту назначения до 1 апреля.

В пояснительных материалах Минфина подчеркивается, что эмбарго на закупку российской нефти и нефтепродуктов остается в силе независимо от действия политики ограничения цен.

Накануне страны Евросоюза согласовали введение потолка цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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