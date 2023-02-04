Сделай сам: 5 лучших романов независимых авторов

Сделай

сам: 5 лучших романов независимых авторов

Хотите

открыть для себя новых писателей и познакомиться с «неофициальной» современной

литературой вне премий и рейтингов? Мы рекомендуем обратить внимание на

digital-авторов, ставших знаменитыми после публикации своих романов в разделе

«Самиздат» на крупнейшем книжном сервисе в России и странах СНГ Литрес. В этом материале — 5 захватывающих книг,

которые получили самые высокие оценки от обычных читателей.

«Родная кровь», Anne Dar

Anne Dar — талантливый автор из России,

которая скрывает свою личность. Ее романы можно назвать анонимными, и это

только подогревает интерес к творчеству писательницы. «Родная кровь» —

психологический триллер о жажде возмездия. Действие разворачивается в маленьком

северном городке Роар на берегу Атлантического океана — все идет своим чередом,

провинциальная жизнь среди лесов и туманов развивается тихо и размеренно.

Однако вот уже 30 лет в Роаре орудует маньяк по прозвищу Больничный стрелок,

который жестоко убил уже 5 человек. Каждый раз ему удается уйти от наказания —

Стрелок не оставляет следов и тщательно продумывает каждое преступление.

Однажды родственники погибших решают объединиться и отомстить маньяку за смерть

своих близких. Все персонажи очень разные и им сложно найти общий язык, но

отчаяние и общий враг объединяют этих людей. Хитросплетения сюжета и

психологические особенности героев настолько захватывают, что книгу можно

прочитать запоем за один день. Бонусом — прекрасный образный язык автора,

который отмечают в своих отзывах многие пользователи Литрес.

«Чужая сила», Андрей Васильев

Качественное городское фэнтези, которое

понравится фанатам романов в духе «Ночного дозора». Раньше Андрей Васильев

работал в финансовой сфере и уже в зрелом возрасте открыл в себе литературные

способности. Он опубликовал уже три книги, и мы рекомендуем начать знакомство с

творчеством автора именно с романа «Чужая сила». Обычный банковский клерк

Александр Смолин живет в весьма унылом режиме «работа-дом» — один его день

похож на другой, ничего интересного не происходит. Но однажды Смолин случайно

помогает дедушке, который оказывается ведьмаком. Обстоятельства складываются

так, что старичок все же умирает, но в качестве благодарности решает передать

парню свои магические силы. Так Смолин попадает в теневой мир удивительных

существ, которые обитают среди нас. Здорово, что писатель обращается именно к

русскому фольклору — никаких вампиров, только знакомые с детства ведьмы,

домовые и лешие! Все они борются за власть и влияние, и не спешат принимать

новичка в свою компанию. И все же главный герой находит в себе силы отказаться

от прежней рутины и адаптироваться к новым условиям.

«Стеллар.Инкарнатор», Роман Прокофьев

Мир после апокалипсиса: на Землю рухнули

осколки Черной Луны, нарушилась вся экосистема планеты, высохли моря, изменился

ландшафт. Выжившие люди вынуждены постоянно бороться с жуткими тварями, которые

появились на планете в результате катастрофы. На войне все средства хороши —

моральные принципы и нормы поведения остались в далеком прошлом, царит полное

беззаконие и бесправие. Главный герой — даже не человек, а некий дух. Он чудом

спасся после конца света, однако не помнит даже своего имени. Зато у него

появился удивительный дар Инкарнатора — он может вселяться в тела погибших

людей, чтобы таким образом бороться со злом. «Стеллар. Инкарнатор» — динамичный

экшн, который придется по вкусу любителям боевиков и научной фантастики.

«Нечто из НортРивер», Кристиан Роберт Винд

Под псевдонимом Кристиан Роберт Винд

мистические произведения публикует российская писательница, которая не

раскрывает своего настоящего имени. Она создала популярную в Рунете серию

психологических триллеров «Мрачная вселенная Фрэнка Миллера» с умным и

харизматичным центральным персонажем. Фрэнк Миллер — опытный и уважаемый

коллегами детектив, который приезжает в захолустный городок Норт Ривер.

Атмосфера тут, как в «Твин Пиксе» — тихо, неуютно и кажется, будто каждый из

жителей что-то скрывает. Местные полицейские не понимают, почему Фрэнка

прислали в Норт Ривер, а он лишь расплывчато намекает на возможность

предотвратить какую-то страшную трагедию. И вскоре нечто странное действительно

случается: обнаружен труп зверски убитой коровы. Тело животного настолько

изуродовано, что полиция решает отправить его на экспертизу. И тут выясняется

самое страшное… Параллельно развивается другая сюжетная линия: в Норт Ривере

при загадочных обстоятельствах пропадают подростки. Фрэнку Миллеру предстоит

узнать, как эти исчезновения связаны с убийством коровы. Роман понравится

любителям мистики и замысловатых детективных сюжетов — тот случай, когда под

подозрением оказывается каждый персонаж!

«Пресс-тур», Андрей Поляков

Если вам хочется почитать захватывающий роман,

в котором есть погони, приключения, стрельба и в то же время гнетущая атмосфера

российской провинции, то обратите внимание на «Пресс-тур» Андрея Полякова.

Сюжет разворачивается в недалеком будущем — пиарщик из Москвы Павел

организовывает пресс-тур на Крайний Север для блогеров и журналистов. Их цель —

увидеть своими глазами станцую добычи и переработки ценного источника энергии,

который заменил газ и нефть. Почти сразу до мелочей спланированная поездка

превращается в настоящий кошмар — на объекте начинается эпидемия, гибнут люди,

и никто толком не понимает, что происходит. Кажется, что все неслучайно —

некоторые влиятельные люди явно пытаются нажиться на этой ситуации. В атмосфере

нарастающей паники каждый из участников пресс-тура начинает проявлять самые

темные черты своего характера. Павел старается спасти себя и своих подопечных,

сохранив рассудок и человечность. Но возможно ли это? Узнаем в финале книги…

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