Сделай сам: 5 лучших романов независимых авторов
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Сделай
сам: 5 лучших романов независимых авторов
Хотите
открыть для себя новых писателей и познакомиться с «неофициальной» современной
литературой вне премий и рейтингов? Мы рекомендуем обратить внимание на
digital-авторов, ставших знаменитыми после публикации своих романов в разделе
«Самиздат» на крупнейшем книжном сервисе в России и странах СНГ Литрес. В этом материале — 5 захватывающих книг,
которые получили самые высокие оценки от обычных читателей.
«Родная кровь», Anne Dar
Anne Dar — талантливый автор из России,
которая скрывает свою личность. Ее романы можно назвать анонимными, и это
только подогревает интерес к творчеству писательницы. «Родная кровь» —
психологический триллер о жажде возмездия. Действие разворачивается в маленьком
северном городке Роар на берегу Атлантического океана — все идет своим чередом,
провинциальная жизнь среди лесов и туманов развивается тихо и размеренно.
Однако вот уже 30 лет в Роаре орудует маньяк по прозвищу Больничный стрелок,
который жестоко убил уже 5 человек. Каждый раз ему удается уйти от наказания —
Стрелок не оставляет следов и тщательно продумывает каждое преступление.
Однажды родственники погибших решают объединиться и отомстить маньяку за смерть
своих близких. Все персонажи очень разные и им сложно найти общий язык, но
отчаяние и общий враг объединяют этих людей. Хитросплетения сюжета и
психологические особенности героев настолько захватывают, что книгу можно
прочитать запоем за один день. Бонусом — прекрасный образный язык автора,
который отмечают в своих отзывах многие пользователи Литрес.
«Чужая сила», Андрей Васильев
Качественное городское фэнтези, которое
понравится фанатам романов в духе «Ночного дозора». Раньше Андрей Васильев
работал в финансовой сфере и уже в зрелом возрасте открыл в себе литературные
способности. Он опубликовал уже три книги, и мы рекомендуем начать знакомство с
творчеством автора именно с романа «Чужая сила». Обычный банковский клерк
Александр Смолин живет в весьма унылом режиме «работа-дом» — один его день
похож на другой, ничего интересного не происходит. Но однажды Смолин случайно
помогает дедушке, который оказывается ведьмаком. Обстоятельства складываются
так, что старичок все же умирает, но в качестве благодарности решает передать
парню свои магические силы. Так Смолин попадает в теневой мир удивительных
существ, которые обитают среди нас. Здорово, что писатель обращается именно к
русскому фольклору — никаких вампиров, только знакомые с детства ведьмы,
домовые и лешие! Все они борются за власть и влияние, и не спешат принимать
новичка в свою компанию. И все же главный герой находит в себе силы отказаться
от прежней рутины и адаптироваться к новым условиям.
«Стеллар.Инкарнатор», Роман Прокофьев
Мир после апокалипсиса: на Землю рухнули
осколки Черной Луны, нарушилась вся экосистема планеты, высохли моря, изменился
ландшафт. Выжившие люди вынуждены постоянно бороться с жуткими тварями, которые
появились на планете в результате катастрофы. На войне все средства хороши —
моральные принципы и нормы поведения остались в далеком прошлом, царит полное
беззаконие и бесправие. Главный герой — даже не человек, а некий дух. Он чудом
спасся после конца света, однако не помнит даже своего имени. Зато у него
появился удивительный дар Инкарнатора — он может вселяться в тела погибших
людей, чтобы таким образом бороться со злом. «Стеллар. Инкарнатор» — динамичный
экшн, который придется по вкусу любителям боевиков и научной фантастики.
«Нечто из НортРивер», Кристиан Роберт Винд
Под псевдонимом Кристиан Роберт Винд
мистические произведения публикует российская писательница, которая не
раскрывает своего настоящего имени. Она создала популярную в Рунете серию
психологических триллеров «Мрачная вселенная Фрэнка Миллера» с умным и
харизматичным центральным персонажем. Фрэнк Миллер — опытный и уважаемый
коллегами детектив, который приезжает в захолустный городок Норт Ривер.
Атмосфера тут, как в «Твин Пиксе» — тихо, неуютно и кажется, будто каждый из
жителей что-то скрывает. Местные полицейские не понимают, почему Фрэнка
прислали в Норт Ривер, а он лишь расплывчато намекает на возможность
предотвратить какую-то страшную трагедию. И вскоре нечто странное действительно
случается: обнаружен труп зверски убитой коровы. Тело животного настолько
изуродовано, что полиция решает отправить его на экспертизу. И тут выясняется
самое страшное… Параллельно развивается другая сюжетная линия: в Норт Ривере
при загадочных обстоятельствах пропадают подростки. Фрэнку Миллеру предстоит
узнать, как эти исчезновения связаны с убийством коровы. Роман понравится
любителям мистики и замысловатых детективных сюжетов — тот случай, когда под
подозрением оказывается каждый персонаж!
«Пресс-тур», Андрей Поляков
Если вам хочется почитать захватывающий роман,
в котором есть погони, приключения, стрельба и в то же время гнетущая атмосфера
российской провинции, то обратите внимание на «Пресс-тур» Андрея Полякова.
Сюжет разворачивается в недалеком будущем — пиарщик из Москвы Павел
организовывает пресс-тур на Крайний Север для блогеров и журналистов. Их цель —
увидеть своими глазами станцую добычи и переработки ценного источника энергии,
который заменил газ и нефть. Почти сразу до мелочей спланированная поездка
превращается в настоящий кошмар — на объекте начинается эпидемия, гибнут люди,
и никто толком не понимает, что происходит. Кажется, что все неслучайно —
некоторые влиятельные люди явно пытаются нажиться на этой ситуации. В атмосфере
нарастающей паники каждый из участников пресс-тура начинает проявлять самые
темные черты своего характера. Павел старается спасти себя и своих подопечных,
сохранив рассудок и человечность. Но возможно ли это? Узнаем в финале книги…
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