 

Задержанный с арбалетом у Виндзорского замка сообщил о планах убить королеву

04.02.2023, 3:31, Новости дня
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Молодой мужчина, которого задержали в декабре 2021 года на территории Виндзорского замка, признался в желании убить королеву Елизавету II, когда она отмечала там Рождество.

По словам мужчины, для этого он взял с собой арбалет, отмечается, что действия «с намерением нанести вред или потревожить» монарха попадают под статью закона от 1842 года, передает ТАСС.

Сообщается, что 21-летний Жасвант Сингх Чаил признал свою вину по статьям угроза убийством и незаконное проникновение на территорию замка с заряженным оружием. Парень сейчас находится в психиатрической больнице Бродмур, а приговор ему вынесут 31 марта.

Ранее сообщалось, что 25 декабря 2021 года Чаил проник на территорию замка в маске и с арбалетом, где и был задержан. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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