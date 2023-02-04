 

Сенатор Пушков: В США можно запросто прилететь на шаре

04.02.2023, 3:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Срыв поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай после инцидента с аэростатом КНР можно назвать «Эффектом сбежавшего шара» (Runaway Balloon Effect), такое название предложил российский сенатор Алексей Пушков.

Аэростат оказался замечен над расположением американских межконтинентальных баллистических ракет Minuteman 3 в штате Монтана именно в канун поездки госсекретаря в Пекин, заметил Пушков в своем Telegram-канале.

Поездка, по мнению российского сенатора, должна была «заделать растущие бреши» в китайско-американских отношениях, но теперь она «вряд ли заделает», поскольку «атмосфера не та».

«Эффект сбежавшего шара (Runaway Balloon Effect) – так это можно отныне называть в истории мировой дипломатии. Неприятная история для США. Оказывается, туда можно запросто прилететь. На шаре», – заключил политик.

Ранее в Пентагоне заявили, что над США пролетел разведывательный воздушный шар, который принадлежит Китаю. Китайский МИД подтвердил, что шар действительно принадлежит КНР, это метеорологический аэростат, он отклонился от маршрута из-за ветра.

После этого госдеп США объявил об откладывании поездки Блинкена в Пекин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08.20 / В Минске отключали интернет “по требованию властей”

04.04.21 / Microsoft дополнит свою линейку бытовой техники новым мини-холодильником

08.09.21 / Прилепина разочаровала безграмотность Ивлеевой

06.08.22 / ОНФ предложил назвать улицы в Харьковской области в честь героев Великой Отечественной

25.12.20 / Мы говорили Путину и команде: “Заберите 50% “Газпрома” себе. Это в районе 14 млрд. Мы вам дадим кредиты на это. “Газпром” будет стоить 300 млрд” – Ходорковский

12.02.21 / Зеленский инициировал проведение заседания СНБО, частично оно пройдет в закрытом режиме

04.08.20 / Давиденко: Первый перелет за многие месяцы. Полный самолет бессмертных терминаторов. Практически у всех маски спущены с лица

19.03.21 / В РФ завершили изготовление спутника «Экспресс-АМУ7»

06.05.21 / Обозреватель – в Днепре неизвестные вывесили на крыше огромный флаг со Сталиным

12.02.21 / Макаренко: В Польше в 2000-х “ложили на асфальт” целые смены таможенников. Сейчас там нет коррупционного симбиоза таможни и правоохранителей, как у нас

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика