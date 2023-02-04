Сенатор Пушков: В США можно запросто прилететь на шаре

Срыв поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай после инцидента с аэростатом КНР можно назвать «Эффектом сбежавшего шара» (Runaway Balloon Effect), такое название предложил российский сенатор Алексей Пушков.

Аэростат оказался замечен над расположением американских межконтинентальных баллистических ракет Minuteman 3 в штате Монтана именно в канун поездки госсекретаря в Пекин, заметил Пушков в своем Telegram-канале.

Поездка, по мнению российского сенатора, должна была «заделать растущие бреши» в китайско-американских отношениях, но теперь она «вряд ли заделает», поскольку «атмосфера не та».

«Эффект сбежавшего шара (Runaway Balloon Effect) – так это можно отныне называть в истории мировой дипломатии. Неприятная история для США. Оказывается, туда можно запросто прилететь. На шаре», – заключил политик.

Ранее в Пентагоне заявили, что над США пролетел разведывательный воздушный шар, который принадлежит Китаю. Китайский МИД подтвердил, что шар действительно принадлежит КНР, это метеорологический аэростат, он отклонился от маршрута из-за ветра.

После этого госдеп США объявил об откладывании поездки Блинкена в Пекин.

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