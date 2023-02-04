Премьер Польши решил направить российские активы на закупки угля для населения

Замороженные российские активы в Польше будут направлены на снижение стоимости газа и электроэнергии для граждан страны, а не на восстановление Украины, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью изданию «Интерия».

Он предложил прямо «сегодня» купить на замороженные средства российских олигархов газ или уголь, сделав цены ниже для всех поляков, передает ТАСС.

Моравецкий призвал оппозицию поддержать изменение конституции, чтобы Польша получила возможность забрать российские средства.

В конституции Польши закреплено право собственности, которое не позволяет конфисковать российские активы и имущество. Правящая партия «Право и справедливость» предложила внести поправки в Основной закон.

Ранее сообщалось, что Польша и Прибалтика хотят конфисковать замороженные активы России, однако эта идея вряд ли получит единогласную поддержку ЕС.

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