 

Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже 81 доллара за баррель

04.02.2023, 3:29, Новости дня
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала в цене ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 января, следует из данных торгов.

Так, на 19:50 мск цена Brent снижалась на 1,51%, составив 80,92 доллара за баррель, передает ТАСС.

Уже ближе к 20.00 мск цена Brent начала снижение еще больше – до 80,68 доллара за баррель, а фьючерс на нефть марки WTI дешевел на 1,96% – 74,39 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть начали постепенно падать из-за снижения спроса в Китае. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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