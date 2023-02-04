 

Госсекретарь Блинкен: Китайский разведывательный аэростат должен исчезнуть из воздушного пространства США

04.02.2023, 3:28, Новости дня
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Необходимо сделать так, чтобы китайский разведывательный аэростат исчез из воздушного пространства Соединенных Штатов, задача номер один – удалить его, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Отвечая на вопрос о том, какие последствия инцидент с аэростатом будет иметь на дальнейшее развитие китайско-американского диалога, глава американской дипломатии сказал, что в первую очередь необходимо сделать так, чтобы этот разведывательный аэростат исчез из воздушного пространства Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

Блинкен подчеркнул, что было бы преждевременно рассматривать какие-либо другие шаги, пока аэростат остается в воздушном пространстве Соединенных Штатов, задача номер один – удалить его. Госсекретарь призвал китайскую сторону услышать его.

Накануне Госдеп назвал полет китайского аэростата нарушением суверенитета Соединенных Штатов. Позже в Сенате США заявили о приближении китайского аэростата к месту базирования стратегических «стелс»-бомбардировщиков B-2 на авиабазе ВВС США Уайтмен. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему США оказались бессильны перед метеозондом КНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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