 

В Москве запущен сервис оценки качества ЖК

04.02.2023, 3:10, Разное
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Власти Москвы анонсировали запуск сервиса по оценке доступности и инфраструктуры жилых комплексов. За две недели работы уже 50 тыс. столичных жителей успели воспользоваться сервисом “Узнай про ЖК”.

База жилых комплексов создавалась на основе данных из открытых источников. Строительные компании участия не принимали, чтобы сохранить объективность оценки. В настоящее время в базу добавлено 260 ЖК, в дальнейшем список будет пополняться.

Лучшую оценку за доступность на личном и общественном транспорте получил комплекс “Настоящее” от компании “Центр-Инвест” в районе Раменки. У новостройки предусмотрены удобные подъезды для автовладельцев. А до ближайшего метро идти восемь минут.

Худшую оценку за доступность получил малоэтажный квартал “Борисоглебское” в Новой Москве. Новостройка находится в районе с неразвитой инфраструктурой и на большом удалении от метро. На машине туда добираться неудобно, а лучшим вариантом является электричка.

По качеству инфраструктуры рейтинг возглавил квартал “LIFE Варшавская” от группы “Пионер” в районе Москворечье-Сабурово. В составе комплекса – своя школа и три детсада, а также магазины, службы сервиса и быта на первых этажах домов.


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