Пентагон включил в пакет военной помощи Киеву ракеты дальностью в 150 км

Американское министерство обороны сообщило о выделении очередного пакета военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км, сообщил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.

Пакет состоит из двух частей, 425 млн долларов планируется выделить из запасов Пентагона, 1,75 млрд пойдут на закупку вооружений Киеву у поставщиков, сообщил Райдер, передает ТАСС.

В пакет войдут ПВО, БМП, боеприпасы для Javelin, обычные ракеты и «ракеты большей дальности» для РСЗО HIMARS. Также в пакете будут ракеты GLSDB, способные поражать цели на дальности до 150 км.

Агентство Reuters также указало, что в пакете также будут 2 ЗРК Hawk и высокоточные ракеты. Также в пакет вошли 181 бронеавтомобиль MRAP, БПЛА класса Пума и высокоточные снаряды M982 Excalibur.

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