 

Пентагон включил в пакет военной помощи Киеву ракеты дальностью в 150 км

04.02.2023, 2:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американское министерство обороны сообщило о выделении очередного пакета военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км, сообщил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.

Пакет состоит из двух частей, 425 млн долларов планируется выделить из запасов Пентагона, 1,75 млрд пойдут на закупку вооружений Киеву у поставщиков, сообщил Райдер, передает ТАСС.

В пакет войдут ПВО, БМП, боеприпасы для Javelin, обычные ракеты и «ракеты большей дальности» для РСЗО HIMARS. Также в пакете будут ракеты GLSDB, способные поражать цели на дальности до 150 км.

Агентство Reuters также указало, что в пакете также будут 2 ЗРК Hawk и высокоточные ракеты. Также в пакет вошли 181 бронеавтомобиль MRAP, БПЛА класса Пума и высокоточные снаряды M982 Excalibur.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02.21 / В РФ создадут систему «умного лизинга»

29.08.20 / В Уганде молния убила 10 детей

06.07.20 / Пожар на ядерном объекте в Иране может замедлить разработку центрифуг

07.07.21 / На территории РФ стартовал предзаказ на смарт-часы Huawei Watch 3

06.05.21 / Украинка пошутила в Гданьском аэропорту, что везет бомбу. Ее оштрафовали и не пустили на борт

17.08.21 / “Мама красавица, а дочь одели, как чучело”. Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля

11.09.21 / Оптимизм европейцев по поводу будущего ЕС достиг максимума с 2009 года

04.09.20 / Джигурду выгнали из «Пусть говорят» после слов о невиновности Ефремова в ДТП

03.08.20 / Монеты с изображением Махатмы Ганди собрались чеканить в Британии

01.12.22 / Росатом за 15 лет работы стал мировым лидером в атомных технологиях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика