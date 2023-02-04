Сенатор от Миссури Шмитт заявил о приближении аэростата КНР к месту базирования бомбардировщиков B-2 на авиабазе Уайтмен

Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт сообщил о приближении китайского аэростата к месту базирования стратегических «стелс»-бомбардировщиков B-2 на авиабазе ВВС США Уайтмен.

Шмитт назвал абсолютно невероятной мысль о том, что китайский аэростат-шпион направляется к месту базирования стратегических «стелс»-бомбардировщиков B-2 на авиабазе ВВС США Уайтмен. Сенатор заявил, что ни один американец не должен с этим мириться и он тоже не собирается, передает РИА «Новости».

В свою очередь губернатор Миссури Майк Парсон пожаловался, что не получил от Белого дома никаких объяснений о том, почему этому аэростату было позволено забраться так далеко и он не был уничтожен, или уведомлений о наличии планов по ликвидации китайского шара, который пролетает над территорией Миссури. Губернатор пообещал поддерживать связь с Национальной гвардией штата, правоохранительными органами и другими структурами, отвечающими за безопасность.

На авиабазе ВВС США Уайтмен базируется 509-е бомбардировочное авиакрыло 8-й воздушной армии США, это единственное подразделение, вооруженное стратегическими бомбардировщиками B-2 Spirit. Это единственная авиабаза, на которой на постоянной основе базируются все 20 стоящих на вооружении США B-2.

Накануне Госдеп назвал полет китайского аэростата над США нарушением суверенитета Соединенных Штатов. В Белом доме заявили, что внимательно следят за китайским метеозондом и изучают все возможные варианты действий. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему США оказались бессильны перед метеозондом КНР.

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