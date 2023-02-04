Цискаридзе отстранили от Академии русского балета имени Вагановой

49-летний российский артист балета Николай Цискаридзе сейчас ведет программу “Сегодня вечером” на Первом канале, которую раньше вели Андрей Малахов и признанный иноагентом Максим Галкин*. Зрители до сих пор не воспринимают его как ведущего, поэтому у передачи уже нет былого успеха.

Цискаридзе живет в одиночестве и боится забвения. В его жизни все могло бы получиться совсем иначе, но теперь уже поздно об этом говорить.

Оперная дива Мария Максакова в эфире ютуб-шоу “И грянул Грэм” рассказала, что Николай Цискаридзе против своей воли ведет программу на Первом канале, так как вынужден, и на самом деле он мечтал о совсем другой судьбе.

Также Максакова считает, что Николаю Цискаридзе не хотелось руководить Академией Русского балета имени А. Я. Вагановой и на самом деле он боролся за управление другим культурным учреждением – Большим театром. Таким образом певица разом взяла и отстранила Цискаридзе от его работы.

Теперь, по словам Максаковой, Цискаридзе хватается за любую работу, так как боится забвения и чувствует себя одиноким. Кроме того, у него нет ни жены, ни детей. В интервью он неоднократно говорил, что скептически относится к браку.