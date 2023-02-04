 

Реальная экономия: в России хотят изменить правила оплаты услуг ЖКХ

04.02.2023, 1:51, Разное
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Каждый месяц россияне получают квитанции для оплаты услуг ЖКХ, в которых, в том числе, прописана стоимость обращения с твердыми коммунальными отходами или, проще говоря, за вывоз мусора. Чаще всего конкретная сумма не изменяется, потому что рассчитывается по заранее установленным нормативам. В данном случае региональный оператор не учитывает, какое количество мусора фактически накопила каждая квартира.

Коммунальные услуги станут значительно дешевле, если изменить вышеуказанную практику. Новые правила предложили в профильном комитете нижней палаты российского парламента с учетом обращений граждан. Депутаты уже направили в Минстрой соответствующее обращение. Копия документа имеется в распоряжении газеты “Известия”.

На самом деле закон сегодня позволяет менять правила оплаты коммунальных услуг, исходя не из нормативного, а фактического накопления мусора. Однако на практике, даже если управляющие компании или ТСЖ всерьез занимаются данным вопросом, они сталкиваются с сопротивлением со стороны регионального оператора.

Парламентарии попросили главу Минстроя обязать региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами учитывать пожелания граждан. Эксперты полагают, что в таком случае тариф за вывоз мусора может снизиться вдвое для физических лиц, а для юридических – в несколько раз.

По существующей практике сумма в квитанции за коммунальные услуги зависит от площади квартиры (реже – от количества жителей). В каждом регионе установлен свой норматив накопления мусора на квадратный метр недвижимости, а в каждом городе – свой тариф за кубометр мусора. Если перемножить все три показателя, то получится сумма для оплаты.


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