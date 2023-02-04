Hill – американские сенаторы призвали не продавать Турции F-16, пока она не пустит Швецию и Финляндию в НАТО

Американские сенаторы направили Джо Байдену письмо с призывом не продавать Анкаре ни истребители, ни комплекты для модернизации боевых самолётов F-16 до тех пор, пока Турция не одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, пишет The Hill. Как отмечается в статье, из 30 членов военного блока только Турция и Венгрия пока не ратифицировали соответствующие протоколы.



AP

Президент США Джо Байден должен чётко дать понять турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что американский конгресс вряд ли одобрит модернизацию и продажу Анкаре истребителей F-16, если последняя не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, — такую позицию, как пишет The Hill, выразила двухпартийная группа сенаторов.

В частности, сенаторы Джин Шахин и Том Тиллис направили главе Белого дома письмо, подписанное 27 их коллегами. В этом документе говорится: «Конгресс не может рассматривать будущую поддержку Турции, в том числе продажу ей истребителей F-16, до тех пор, пока Турция не завершит ратификацию протоколов о присоединении».

Законодатели также поддержали обязательства Финляндии и Швеции решить вопросы в сфере безопасности, которые вызывают обеспокоенность Турции и которые были подняты ею с самого начала, когда Хельсинки и Стокгольм впервые объявили о своём намерении присоединиться к Североатлантическому альянсу. Американские сенаторы при этом раскритиковали Анкару за отход от взятых ею обязательств.

Председатель комитета сената по международным отношениям Боб Менендес, который не подписывал письмо, адресованное президенту США, заявил, что администрация Байдена вряд ли продвинется со своими планами по поставке Турции комплектов для модернизации её F-16 и вряд ли позволит Анкаре закупить больше истребителей. Он также добавил, что будет выступать против любых подобных продаж.

Как напоминает The Hill, из 30 членов НАТО только Турция и Венгрия ещё не ратифицировали присоединение Швеции и Финляндии к альянсу. Ожидается, что Будапешт рассмотрит этот вопрос уже в этом месяце.