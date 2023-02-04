 

DP – амбициозные планы властей Польши могут в итоге привести к четвёртому разделу страны

04.02.2023, 1:21, Разное
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Зацикленное на своих далеко идущих планах правительство Польши полагает, что ради «общего блага» — восстановления величия страны или даже расширения границ — можно пожертвовать одним или двумя поколениями поляков. Однако, как пишет автор Dziennik Polityczny Марек Галась, непримиримые внутренние противоречия могут привести к ослаблению власти в стране и её переходу в режим жёсткого внешнего управления, а там уже недалеко и до четвёртого раздела Речи Посполитой.


AP

Польское правительство уже много раз доказывало, что оно действует вопреки логике, здравому смыслу и интересам своих граждан. Как пишет автор Dziennik Polityczny Марек Галась, непомерные амбиции правящей партии «Право и справедливость», в особенности её руководства в лице Дуды — Моравецкого — Качиньского, методично разрушают Польшу.

Как продолжает автор материала, Польша в настоящее время находится в состоянии тяжёлого экономического кризиса, вызванного резкими и необдуманными заявлениями польских премьер-министра и президента. Моравецкий позволяет себе ссориться с соседними странами, тем самым сильно ослабляя экономический потенциал страны и благосостояние поляков, позволяет себе делать агрессивные заявления в адрес коллег по НАТО и ЕС. Разрывая дипломатические и экономические связи с Россией и Белоруссией, Польша осталась без дешёвой энергии, газа и удобрений, а также без огромных рынков сбыта своей продукции.

Такое поведение в значительной степени может объясняться желанием повысить статус Польши на мировой арене, увеличить её влияние и вес в международном сообществе. Польские политики начали вести себя так не так давно, после того, как были приближены к политическому руководству Соединённых Штатов — сначала к президенту Обаме, затем к Трампу, а теперь и к Байдену. Но, отмечает автор статьи, нельзя забывать, что ведь и украинцы могут похвастаться такими же связями и дружбой, однако у них из-за этого начались проблемы: подняли головы националисты, произошла чудовищная смена ценностей, человеческая жизнь обесценилась, верховенство закона сменилось сомнительными «понятиями» правящей элиты. И если поляки не хотят повторять судьбу украинцев, они должны понимать, к чему привело такое дистанционное управление соседней с Польшей страной.

Однако, пишет Галась, польское правительство думает иначе. Моравецкий разрушает польскую экономику изнутри, что только усиливает негативный имидж страны на международной арене. Из-за катастрофического роста затрат на электроэнергию закрываются угольные шахты, фабрики и заводы, некогда популярные торговые центры прекращают свою деятельность, растёт безработица, благосостояние граждан снижается вместе с рейтингом страны. При этом увеличение затрат на милитаризацию страны до 4% ВВП, критически значимая часть которых будет переправлена на Украину, оборачивается для страны дополнительными расходами за счёт и так уже истощённых резервов. 

«Совершаемые экономические ошибки не оставляют сомнений в том, что польское правительство абсолютно не заинтересовано в благополучии людей. Зацикленное на своих далеко идущих планах правительство Дуды — Моравецкого полагает, что ради «общего блага», то есть восстановления величия Польши или даже расширения границ, можно пожертвовать одним или двумя поколениями поляков. Непримиримые внутренние противоречия могут привести к ослаблению любой власти в стране и её переходу в режим жёсткого внешнего управления. А там уже недалеко и до четвёртого раздела Речи Посполитой», — заключает автор статьи.  


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