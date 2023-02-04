Белые и молочные ногти – самый элегантный тренд 2023 года: как стилизовать их модным дизайном

Белые ногти являются самым элегантным трендом в области нейл-арта сегодня. Этот оттенок хорошо подходит как для зимы, так и для лета. Если вы сделаете такой маникюр, будьте уверены, все взгляды будут прикованы к вашим рукам. Вам и самим понравится такой маникюр, который подойдет для любой одежды в вашем гардеробе.

Если вам не терпится и вы хотите окунуться в лето, белые ногти позволят вам ощутить приближение теплых деньков, ведь такой дизайн способен сделать кожу визуально темнее. Белый маникюр еще и универсален, поэтому сочетать его можно с самыми разными образами и цветами одежды. Выбрав белый цвет лака, вы можете создать неповторимый индивидуальный образ и проявить свое творческое начало.

Кому подходит белый маникюр

Белый цвет идеально подходит для смуглой кожи, так как придает рукам привлекательную контрастность цвета. Кроме того, белый лак – это сама элегантность. Но, даже если у вас бледная кожа, не стоит полагать, что белый маникюр не для вас. Просто стоит обратить внимание на некоторые интересные дизайны с использованием белого лака.

Утонченный дизайн

Белый маникюр вовсе не обязан быть скучным. Однотонное покрытие можно дополнить геометрическими линиями, которые добавят эффектности образу.

Белый с розовым

Сочетайте белый цвет с розовым. Это позволит создать нейтральный дизайн, который можно будет сочетать как с повседневным, так и с деловым образом.

Черный и белый

Это одно из самых востребованных сочетаний, которое больше всего подходит для маникюра. Эти цвета можно сочетать в дизайне в виде рисунков, геометрических линий и всего того, что вы пожелаете. Так можно создать маникюр, который сам по себе будет настоящим произведением искусства.

Красный и белый

Добавьте к белому неподвластный времени оттенок – красный. Все ногти можно будет окрасить в белый цвет, а один выделить красным. В результате получится маникюр, который подчеркнет загар и сделает нейл-арт по-настоящему привлекательным.

Синий и белый

Такое сочетание будет олицетворять уверенность и индивидуальность. С подобным сочетанием цветов вы не останетесь незамеченной.

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Молочный белый

Белый необязательно должен быть максимально укрывистым. Сделайте маникюр, который будет предполагать использование белого молочного цвета. Кстати, именно он пользуется в салонах красоты максимальным спросом. Акриловый маникюр смотрится изысканно.

Гелевые белые ногти

Этот маникюр смотрится максимально натурально, кроме того, отличается стойкостью. Если вам редко удается доносить ногти до корректировки, это ваш выбор.

Жемчужный

Нет ничего более завораживающего, чем переливающийся жемчужно-белый лак для ногтей. От такого маникюра просто невозможно оторвать глаз. Хромированная отделка смотрится невероятно привлекательно.

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Матовые

Матовое покрытие никогда никого не оставляет равнодушным. Если сочетать его с модным белым лаком, получится неповторимый эффект, который можно дополнить абстрактным дизайном.

Короткие

Белый лак очень хорошо смотрится и на максимально коротких ногтях. Если вы хотите сделать ваш образ более индивидуальным, можете дополнить маникюр каким-нибудь элементом, например деталями под золото или металл.

Натуральный

Белые ногти необязательно должны быть кричаще-привлекательными. Если вы любите ухоженные пальчики, но не хотите привлекать к себе излишнее внимание, предпочтите натуральный вид, который можно будет сочетать с любым предметом вашего гардероба.

Французский маникюр

Французский маникюр, похоже, никогда не выйдет из моды. Впрочем, это объяснимо, ведь такой нейл-арт смотрится очень аккуратно и классически. Вы можете поиграть с тональностью и придать своему маникюру необычность.