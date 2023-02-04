 

Оставшаяся одинокой петербурженка подала в суд на брачное агентство

04.02.2023, 0:47, Новости дня
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Мировой суд Петербурга работает над иском, поданным 34-летней женщиной, которая подала в суд на брачное агентство, информирует объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В июне 2022 года женщина заключила договор с организацией, которая обязывалась помочь ей найти избранника до сентября, следует из пресс-релиза суда. 

К кандидатам женщина предъявляла определенные требования и была довольно придирчива в выборе.

За услугу она отдала 40 тыс. рублей. Но агентство, по ее мнению, с задачей не справилось, поэтому жительница Петербурга пошла в суд и хочет взыскать эти деньги из-за невыполненных услуг. 

Ранее сообщалось, в Японии суд приговорил к смертной казни 74-летнюю женщину за убийство любовников, с которыми она знакомилась через брачное агентство.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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