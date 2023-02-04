Эксперт ВОЗ: В мире циркулируют более 600 подвидов омикрон-штамма коронавируса, вирус продолжает эволюционировать

В мире циркулируют более 600 подвидов омикрон-штамма коронавируса, включая XBB.1.5, распространение которого, как ожидается, будет расти, вирус продолжает эволюционировать, сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

Как отметила эксперт ВОЗ, «омикрон» по-прежнему является наиболее заразным вариантом коронавируса. Она сообщила, что, по данным ВОЗ, в мире циркулируют более 600 подвидов «омикрона», включая подвид XBB.1.5, распространение которого, как ожидается, будет расти, то есть вирус продолжает эволюционировать. Эксперт уточнила, что в мире имеются сведения примерно о 9 тыс. геномных последовательностей XBB.1.5, передает ТАСС.

По словам ван Керкхове, эксперты ВОЗ не видят изменений в тяжести протекания болезни при заражении XBB.1.5, однако данные для оценки носят ограниченный характер. Она подчеркнула, что XBB.1.5 имеет преимущества в росте по сравнению с другими циркулирующими подвидами.

Эксперт выразила сожаление в связи с сокращением исследований по секвенированию SARS-CoV-2, что приводит к уменьшению поступающей в базы данных информации, необходимой для оценки реальной ситуации.

Напомним, в РФ за прошедшие сутки госпитализировали 1065 человек с COVID-19.

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