Канада ввела санкции против 38 физических и 16 юридических лиц из России

Канада включила в список антироссийских рестрикций еще 38 фамилий и 16 юридических лиц, якобы связанных, по утверждению Оттавы, с «российской пропагандой», следует из документа, опубликованного на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

В частности, в список попали ведущий ВГТРК Сергей Брилев, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев, главный редактор Службы информации НТВ Татьяна Миткова, заместитель генерального директора ОАО «Коммерсантъ» Андрей Колесников, журналист Андрей Норкин, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, журналистки Валерия Калабаева и Алена Чугулева, передает ТАСС.

Под рестрикции подпали артист и шоумен Михаил Галустян, певица Виктория Дайнеко, актер Дмитрий Дюжев, певица Лариса Долина, музыкант Игорь Бутман, актер Максим Аверин, телеведущая Дана Борисова, певцы Александр Буйнов, Александр Маршал, Николай Расторгуев и Дима Билан, актер Марат Башаров, а также депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Кроме того, в списках оказались медиагруппа «Россия Сегодня», агентство «РИА Новости», общество «Царьград», фонд «Русский мир», Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, информационное агентство «Инфорос», информационное агентство «Южный фронт», электронное издание «Фонд стратегической культуры», ресурсы «Новое восточное обозрение», «Геополитика», «Камертон», аналитический портал «Катехон», организация «Агентство интернет-исследований», организация Oriental Review, а также ресурс United World International и организация «Фонд борьбы с репрессиями», которые, по утверждению Оттавы, связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Напомним, в декабре минувшего года МИД РФ в качестве ответной меры на рестрикции со стороны Оттавы запретил въезд 200 гражданам Канады.

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