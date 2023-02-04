 

“Голубая дыра”: врожденная особенность красавчика Пьехи вскрылась после избавления от наркоты

04.02.2023, 0:30, Разное
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Стас Пьеха признался как-то, что употреблял наркотики 22 года – с 12 до 34 лет. “До того момента, когда у меня случился инфаркт. Обычно в этой ситуации человек или гибнет, или возвращается к жизни, отталкиваясь от определенного дна”, – рассказывал певец.

После того, как он смог побороть тяжелую зависимость и избавиться от наркоты, он счел своей миссией помогать и другим несчастным. “В очередной раз убеждаюсь, что счастлив только тогда, когда спикерю для нескольких наркологических отделений и вижу надежду в глазах людей”, – заверяет красавчик-артист.

Сегодня все его существо заточено под действия и синдром бегущего человека. “Даже под влиянием психотерапии и смирением своих “демонов” я не стал наблюдателем”, – пояснил исполнитель.

Вот и сейчас, когда артист совершает “паломничество в голубую дыру”, как сам называет тур, он не может до конца расслабиться и отдохнуть. “Это врожденная особенность созерцать и быть “начиленарасслабоне”, – пояснил Стас. “Если я не расту, то чувствую себя оторванным от жизни и неуместным, как драйвер среди пустыни”, – резюмировал внуки Эдиты Пьехи.


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