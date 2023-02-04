 

“Срочно надо выйти замуж”: Нашедшая любовь Семенович объявила о свадьбе

04.02.2023, 0:30, Разное
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Пышногрудая певица всегда пользовалась успехом у мужчин. Кажется, что рядом с ней мечтают оказаться многие представители сильного пола – об этом можно судить, читая восхищенные комментарии под фотографиями артистки в социальных сетях. Поэтому странно, что Анна Семенович так и не вышла замуж.

Знаменитая блондинка как-то рассказывала, что не раз получала предложения руки и сердца, однако отвечала на них отказом, потому что не видела совместного будущего. Но сейчас у артистки другое мнение на этот счет, и им она поделилась с поклонниками, отвечая на их вопросы.

Кто-то из фанатов написал Анне Семенович, мол, ей просто необходимо обзавестись семьей, иначе она в одиночестве сойдет с ума. Эти слова явно удивили звезду.

“И почему вы решили, что я одна?” – задала вопрос певица, намекнув, что, возможно, уже нашла себе хахаля.

Однако наличие возлюбленного в случае с блондинкой не гарантирует замужество. Отвечая на вопрос далее, она объявила о свадьбе, которой не будет, потому что это не главная цель в ее жизни.

“Все за меня что-то решают: срочно надо выйти замуж, родить ребенка…” – возмутилась артистка, объяснив, что не все люди по жизни к этому стремятся.

Блондинка дала понять, что ей некогда думать о своем замужестве, которое ей не очень-то и нужно. Анна Семенович предпочитает “заниматься своими мозгами”, что порекомендовала делать и любопытным поклонникам.


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