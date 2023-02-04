Чрезвычайная ситуация: сильно рискнувшая Бородина зависла на грани жизни и смерти

Бывшие звезды телепроекта “Дом-2” с завидным постоянством попаяют в скандальные и чрезвычайные ситуации. Вот и популярная российская телеведущая Ксения Бородина не является исключением из правил. Артистка, к слову, очень любит делиться подробностями из личной жизни с поклонниками. Ее приключения постоянно попадают в социальные сети.

На днях телеведущая покинула Россию. Она улетела в Дубай, о чем, разумеется тоже рассказала фанатам. Звезда голубых экранов делилась с подписчиками буквально каждым своим шагом: от выхода из дома до входа в самолет и дальше.

По пути в аэропорт Ксения Боролина попала в пробку, о чем решила повозмущаться в прямом эфире через социальные сети. Однако, когда дорожный затор рассосался и телеведущая поехала дальше, она не перестала выходить в эфир. Конечно, звезда сильно рисковала, потому что, отвлекаясь от дороги, можно угодить в аварию.

Благо, все обошлось – артистка смогла доехать до аэропорта без лишних приключений на определенные части тела, возбуждающие ее поклонников мужского пола. Однако приключения ее ждали уже в самом аэропорту.

Ксения Бородина попала в чрезвычайную ситуацию. В здании аэровокзала объявили тревогу. Машинный голос приказал посетителям срочно эвакуироваться. И в этот момент звезда зависла на грани жизни и смерти, потому что могла погибнуть не только в результате ЧП, приведшей к эвакуации, но и во время давки.

Обошлось и на этот раз. Ксения Бородина сообщила фанатам, что тревога оказалась учебной. После этого она показала свое место в бизнес-классе самолета, а по прилету – виды Дубая, в том числе, знаменитое здание-кольцо – музей современности.