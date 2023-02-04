 

Чрезвычайная ситуация: сильно рискнувшая Бородина зависла на грани жизни и смерти

04.02.2023, 0:29, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывшие звезды телепроекта “Дом-2” с завидным постоянством попаяют в скандальные и чрезвычайные ситуации. Вот и популярная российская телеведущая Ксения Бородина не является исключением из правил. Артистка, к слову, очень любит делиться подробностями из личной жизни с поклонниками. Ее приключения постоянно попадают в социальные сети.

На днях телеведущая покинула Россию. Она улетела в Дубай, о чем, разумеется тоже рассказала фанатам. Звезда голубых экранов делилась с подписчиками буквально каждым своим шагом: от выхода из дома до входа в самолет и дальше.

По пути в аэропорт Ксения Боролина попала в пробку, о чем решила повозмущаться в прямом эфире через социальные сети. Однако, когда дорожный затор рассосался и телеведущая поехала дальше, она не перестала выходить в эфир. Конечно, звезда сильно рисковала, потому что, отвлекаясь от дороги, можно угодить в аварию.

Благо, все обошлось – артистка смогла доехать до аэропорта без лишних приключений на определенные части тела, возбуждающие ее поклонников мужского пола. Однако приключения ее ждали уже в самом аэропорту.

Ксения Бородина попала в чрезвычайную ситуацию. В здании аэровокзала объявили тревогу. Машинный голос приказал посетителям срочно эвакуироваться. И в этот момент звезда зависла на грани жизни и смерти, потому что могла погибнуть не только в результате ЧП, приведшей к эвакуации, но и во время давки.

Обошлось и на этот раз. Ксения Бородина сообщила фанатам, что тревога оказалась учебной. После этого она показала свое место в бизнес-классе самолета, а по прилету – виды Дубая, в том числе, знаменитое здание-кольцо – музей современности.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11.22 / “Стараюсь не поддаваться на провокации дочери”: Олег Газманов о воспитании детей, позднем отцовстве и отношениях с супругой

14.02.22 / Валерий Николаев после инцидента с правоохранителями оказался в спецприемнике

24.08.22 / Мнение: Юанизация России, Мосбиржа отказывается от доллара и система «Мир» в Индии

05.10.22 / Началось проектирование пешеходного моста к станции БКЛ “Нагатинский Затон”

01.05.22 / Веганский, без сахара или с цельнозерновой мукой: рецепты брауни из кабачков

10.08.22 / За 5,4 миллиона рублей полиция начала расследование незаконной вырубки леса в Смоленске

30.06.22 / Нашла себе мужлана – Личное мнение

14.01.22 / Покойная вдова Мягкова в юности надеялась на отношения с другими мужчинами

30.11.20 / Полина Гагарина с сыном и Филипп Киркоров с детьми на премьере мультфильма “Полное погружение”

25.03.21 / КоАП: Девушки, не дождавшиеся любимых из армии, ответят по закону

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика