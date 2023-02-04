 

Тимофеев день: что нельзя делать 4 февраля

04.02.2023, 0:29, Разное
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

4 февраля православные вспоминают одного из главный последователей Иисуса Христа – апостола от 70-и Тимофея. Житие святого относится к первому веку нашей эры. Он был учеником апостола Павла, который настолько любил святого, что называл его своим сыном. Апостол Тимофей получил сан епископа и возглавил Ефесскую Церковь после рукополагания апостола Павла.

Апостол Тимофей принял мученическую смерть от рук язычников. Мощи святого в четвертом веке были перезахоронены с почестями в одном из храмов Константинополя.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 4 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

В Тимофеев день запрещалось бездельничать. На Руси считали, что нечистая сила может учуять и напасть на человека, который сидит без дела. После уборки дома нельзя было выбрасывать мусор, чтобы не вынести за порог свое счастье.

Негативные эмоции 4 февраля могли обернуться против из автора, поэтому стоило отказаться от ругани, сплетен и криков. Не принято было в день памяти святого отправляться в путешествие. Наши предки верили, что длинная дорога принесет неудачу путнику.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

На Руси святого прозвали Тимофей Полузимник. Считалось, что середина зимы наступает 4 февраля, поэтому в день памяти апостола бушуют сильные метели. Однако наши предки верили в примету: если снег налипает на деревья, значит теплой погоды ждать осталось не долго.

По традиции, на Тимофеев день люди загадывали желание перед сном, ночью можно было получить ответ, сбудется мечта или нет. Молодые девушки собирались и катались с горки, шутили, что победительнице достанется самый красивый муж.


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