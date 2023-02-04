Ресторан Sixty Four: в новый год – с новым шефом

В Северной столице Олеся – человек очень известный. Лауреат ряда профессиональных премий, шеф таких знаковых проектов, как «Рубинштейн» и ЕМ, ученица выдающихся мастеров, мишленовских лауреатов Адриана Кетгласа и Ивана Березуцкого, специалист техничный и пытливый, любящий экспериментировать с локальными продуктами и умеющий находить неочевидные, но неизменно гармоничные решения.

Ресторан Sixty FourОлеся Дробот

Естественно, с приходом Олеси меню заведения и его общая направленность претерпели заметные изменения. Стал заметен акцент на комбинации морепродуктов и корнеплодов, на тщательной проработке текстур (по заветам великого Эскофье и его творческих наследников), на локальных продуктах – со всем вниманием, в том числе, к вегетарианству и веганству. И – к сочетанию с вином, поскольку винная тема в Sixty Four была важна во все времена.

Тартар из говядины с чипсами из кальмара и соусом из огурцаЗапеченный кабачок с маринованной тыквой и кремом из копченого тофуПесто из моркови с крабом и пеной из биска

Для меня, как и всегда, главным является продукт, его вкус, индивидуальность и неожиданные сочетания с другими продуктами, – говорит Олеся. – Многие мои рецепты основаны на традициях высокой французской кухни, но только интерпретирую я их по-своему. И мне по-прежнему интересна веганская культура: в каждом разделе обязательно будут блюда, выполненные по этим канонам. Особое внимание я намерена уделить разработке десертов, а также конфет – их мы будем изготавливать сами. Что же касается авторских сетов, первый из них мы покажем уже в марте.

Треска су-вид со стейком из корня сельдерея и соусом из креветокВелюте из укропа с креветкамиСтейк рибай с брокколи, маринованным луком и соусом из грибов и водорослей

С приходом Олеси у нас началось новая эпоха, меню заиграло новыми красками, – говорит София Шепето, шеф-сомелье и управляющая ресторана. – К нам пришел человек, которого нам очень хотелось видеть на своей кухне, который все знает и все умеет. Олеся ведь не только яркий шеф, она еще и первоклассный пекарь и кондитер. Очень хорошо также, что Олеся – известный, медийный человек. Ее хорошо знают и в Петербурге, и за его пределами. У нее давно есть своя публика, и теперь эта публика – с нами.

Мы слышим много слов восхищения и в ее лично, и в целом в наш адрес. Олеся действительно предложила очень классное меню, здоровое, на продуктах высочайшего качества. Если это авокадо – он сочнейший. Если помидор – просто восхитительный. Пожалуй, наша кухня стала более утонченной, элегантной, вкусной. И что немаловажно – более полезной.

В том, что делает Олеся, прослеживается ощутимый французский акцент. Хотя не могу сказать, что она сильно педалирует это гастрономическое направление. Просто видна сильная французская школа. Мне как сомелье необычайно интересно придумывать с ее блюдами винные пейринги – как с лучшими образцами от российских производителей, так и с мировыми хитами.

Банан со свеклой и карамельюОгуречный чизкейк с мороженым из йогуртаБисквитный торт с халвой и мороженым из малины

Но, как говорится, не хлебом единым. В Sixty Four запланировано немало культурных, творческих мероприятий. Здесь будут не только крутые винные ужины, но и встречи с петербургскими поэтами, писателями. Так, например, по пятницам начинает действовать Литературно-гастрономический салон ГАМ под руководством продюсера Артема Балаева, где каждую неделю гостей будут ждать новая тема и новая гастрономическая интерпретация заявленной программы салона. В ближайшем расписании: 10 февраля – «Антология актерского рассказа», 17 февраля – поэтическое кабаре «Для голоса», 24 февраля – «Песни западных славян» (открытая репетиция спектакля по поэтическому циклу А.С. Пушкина), 3 марта – «Три левых часа» (к 95-летию легендарного театрализованного вечера участников ОБЭРИУ).