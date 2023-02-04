ABC Nyheter – держать дверь открытой — премьер Норвегии верит в диалог с Россией

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о необходимости продолжать вести диалог с Россией даже в тяжёлые времена, пишет ABC Nyheter. По мнению политика, полностью отказываться от взаимодействия с соседом было бы глупо, поскольку у соседних стран есть «совместные задачи в море».



AP

Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре свёл к минимуму политические контакты с Россией, однако считает, что принципиально исключать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным было бы «глупо». В первые месяцы после начала украинского конфликта несколько глав западных государств поддерживали тесный контакт с российским президентом, но с тех пор всё поутихло. Тем не менее Стёре отрицает, что от диалога с руководством РФ полностью отказались. По словам норвежского премьера, он не контактировал с Путиным с лета прошлого года, однако Стёре считает правильным, что ведущие страны Европы, такие как Германия и Франция, продолжают поддерживать связь с Кремлём, пишет ABC Nyheter.

Премьер Норвегии убеждён в необходимости «держать дверь открытой» для переговоров с Москвой для того, чтобы двигаться вперёд по пути к миру и прекращению украинского конфликта. В четверг Стёре выступил в парламенте с речью о ходе событий на Украине и ясно дал понять, что норвежцам придётся иметь дело с российским «режимом» и разговаривать с ним. По его мнению, даже в разгар конфликта сохранение контактов важно для поиска решений, касающихся экспорта зерна, обмена военнопленными, ядерной безопасности и многого другого, пишет издание.

Стёре также указал, что у Норвегии с Россией есть «совместные задачи в море», которые, будучи соседями, обе страны должны решать вместе. По его словам, к таковым относится взаимодействие пограничных органов, морских служб спасения и управление рыбными ресурсами. Большая часть этого диалога происходит на более низких уровнях, поскольку премьер считает, что в нынешних условиях речи о «нормальных политических контактах» идти не может, отмечает ABC Nyheter.

Когда норвежское правительство пришло к власти в октябре 2021 года, Норвегия планировала укреплять связи с Россией. Всего через две недели после того, как Стёре занял должность премьер-министра королевства, он принял главу МИД РФ Сергея Лаврова в резиденции в Осло. На прошедшей в среду в Тромсё конференции «Арктические рубежи» премьер заявил, что он не разговаривал с Лавровым с начала украинского конфликта. Стёре и Лавров знают друг друга уже много лет. Когда они оба занимали должности министров иностранных дел в 2011 году, они вместе работали над разрешением более чем 40-летнего дипломатического спора между Норвегией и Россией по поводу разделительной линии в Баренцевом море, напоминает ABC Nyheter.