«Это настоящее безумие» — Такер Карлсон о призыве Грэма отправить Украине истребители

Американский сенатор Линдси Грэм потребовал от Пентагона отправить Украине истребители F-16, пишет ведущий Fox News Такер Карлсон. По словам Карлсона, подобный шаг означал бы прямое участие США в украинском конфликте, что очень быстро могло бы привести к обмену ядерными ударами с Россией. «Это безумие, настоящее безумие», — отмечает журналист.

Сейчас Линдси Грэм требует от Пентагона отправить на Украину истребители F-16. Оснащение украинской армии истребителями F-16 означало бы прямую вовлечённость Америки в конфликт против вооружённой ядерным оружием России. А оттуда прямая и, возможно, очень короткая дорожка до обмена ядерными ударами. Это безумие, настоящее безумие.

Но это также и констатация позиции Линдси Грэма. Он совершенно убеждённый неоконсерватор. Его заботит лишь неоконсервативная политика и больше ничего. У него нет детей. Будущее его не волнует.

Дата публикации 02 декабря 2023 года.