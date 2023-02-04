 

«Это настоящее безумие» — Такер Карлсон о призыве Грэма отправить Украине истребители

04.02.2023, 0:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американский сенатор Линдси Грэм потребовал от Пентагона отправить Украине истребители F-16, пишет ведущий Fox News Такер Карлсон. По словам Карлсона, подобный шаг означал бы прямое участие США в украинском конфликте, что очень быстро могло бы привести к обмену ядерными ударами с Россией. «Это безумие, настоящее безумие», — отмечает журналист.

Сейчас Линдси Грэм требует от Пентагона отправить на Украину истребители F-16. Оснащение украинской армии истребителями F-16 означало бы прямую вовлечённость Америки в конфликт против вооружённой ядерным оружием России. А оттуда прямая и, возможно, очень короткая дорожка до обмена ядерными ударами. Это безумие, настоящее безумие.

Но это также и констатация позиции Линдси Грэма. Он совершенно убеждённый неоконсерватор. Его заботит лишь неоконсервативная политика и больше ничего. У него нет детей. Будущее его не волнует. 

Дата публикации 02 декабря 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12.22 / Майки цвета солнца

06.05.21 / Зеленский включил Ивангая в нацсовет по делам голодомора, а Дудя – в санкционный список

04.05.22 / Сикорский – бездействие Германии делает её слабой в глазах Центральной Европы

14.07.22 / К 2024 году в США может появиться семь миллионов нелегальных иммигрантов

03.02.23 / Белорусская модель Женя Катава впервые стала мамой

06.09.21 / «Почта России» арендует спорткар

07.01.22 / Мнение: Хитрый план Путина

21.04.21 / Кристина Асмус отметила день рождения с друзьями бывшего мужа Гарика Харламова

15.07.22 / Зачем прилетала Алла? – Личное мнение

06.06.21 / 16 умилительных конкурентов котятам и щенкам, которыми нужно срочно наполнить интернет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика