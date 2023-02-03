 

Кварц все усиливает: какие кристаллы не стоит совмещать

03.02.2023, 23:51, Разное
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Кристаллы – мощнейшие талисманы, способные усилить положительные стороны каждого из нас и помочь в борьбе с недостатками. Однако не стоит использовать сразу несколько камней. Дело в том, что среди них есть так называемые конфликтующие – их энергетические сущности находятся в диссонансе, поэтому «усиленный эффект» вы не получите, но вред можете себе нанести.

Основные правили

Окончательного списка конфликтующих кристаллов нет, поскольку достаточно большое количество камней плохо сочетаются друг с другом. Кроме того, влияние оказывает и то, с какой целью вы используете амулеты. Соблюдайте осторожность, нельзя использовать для декора или нательного талисмана сразу несколько самоцветов. Конфликтные камни нельзя хранить рядом, а если это все же произошло, проведите энергетическую чистку, используя селенит. Далее разберем основные кристаллы, несовместимые между собой.

Кварц и кристалл, выбранный неправильно

Поскольку кварц обладает усиливающей энергетикой, он может увеличить вибрации того кристалла, который вы выбрали неправильно. Поэтому прежде чем включать кварц в любой энергетический тандем убедитесь, что его «партнер» выбран безошибочно.

Дымчатый кварц и тигровый глаз

Дымчатый кварц – минерал для эмпатов, который снижает негатив от чужой энергии. Тигровый же глаз придает уверенность в себе, позволяет каждому почувствовать себя лидером, настоящим хищником – эдаким тигром. Очевидно, что между кристаллами конфликт. Один пытается аккумулировать энергию вокруг своего хозяина, а второй, напротив, защитить человека, блокируя потоки.

Оранжевый кальцит и голубой кружевной агат

Первый минерал направлен на развитие творческого потенциала, воображения, он наделяет того, кто выбрал его в качестве талисмана, неиссякаемой энергией творца. Человек начинает испытывать умственный подъем, у него появляются силы для занятий творчеством. Голубой кружевной агат, напротив, направлен на расслабление, избавление от стресса. Это камень для релакса, избавления от беспокойства, погружения в личную «нирвану».

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Конфликт значений налицо. Первый камень придает активность, желание действовать, создавать нечто новое. Второй, напротив, призывает отдохнуть и полностью расслабиться.

Тигровый глаз и амазонит

Амазонит – камень, способный исцелить от бессонницы, поэтому взаимодействие с тигровым глазом, наделяющим энергетикой, неуместно. Если вы попробуете совместить эти самоцветы, бессонная ночь гарантирована.

Есть ли исключения

Бывает и так, что конфликтующие самоцветы можно использовать в тандеме, но только в определенных случаях. Все зависит от поставленных целей. Чтобы стало более понятно, разберем на конкретном примере.

Если вы – эмпат, при этом неуверенный в себе человек, нуждающийся в помощи тигрового глаза, но при этом хотите, чтобы негативная энергетика других людей не смогла навредить вам, вы можете носить оба камня. Один из них позволит обрести лидерские качества и стать увереннее, а другой – будет блокировать негативные чужие потоки.

Но помните, что “двойное” использование должно быть умеренным и осторожным. После него рекомендуется очистить каждый кристалл селенитом.


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