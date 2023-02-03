 

Песков о поставках дальнобойный ракет: Важно не забывать о заявлении Путина в Волгограде

03.02.2023, 23:50, Новости дня
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Необходимо помнить заявление президента Владимира Путина в Волгограде, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву.

«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее в пятницу Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.

Ранее Путин в Волгограде заявил, что РФ снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у РФ есть чем ответить и применением бронетехники дело не закончится.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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