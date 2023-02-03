 

Политологи: Призыв Макфола к тактике «большого взрыва» против России – это информационная атака

03.02.2023, 23:50, Новости дня
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К концу месяца стоит ожидать активизации на Западе различных выпадов в сторону РФ в информационном пространстве, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Станислав Ткаченко и Марат Баширов. Так они отреагировали на призыв экс-посла США в РФ Майкла Макфол шокировать Москву «большим взрывом».

«Москва снисходительно относится к пустякам вроде приурочивания событий к круглым датам. На Западе популярен миф, будто бы Россия любит использовать этот символизм. Но в реализации значимых действий Москва руководствуется пониманием каждодневного изменения политической ситуации», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

«На Западе тоже нет прямой зависимости между принятием решений и знаменательными историческими датами, но к каждой из них приурочивается масса новостных поводов. В этом контексте стоит ожидать активизации различных выпадов в сторону РФ в информационном пространстве», – добавил собеседник. По мнению Ткаченко, в преддверии 24 февраля на Западе действительно могут объявить о введении новых, но не очень значительных санкциях против России.

Профессор ВШЭ Марат Баширов согласен, что «круглые даты всегда являются хорошим поводом к новому витку информационных атак». По его словам, у некоторых западных руководителей существуют стереотипные представления о России, в связи с чем в некоторых случаях ситуация доходит до веры «в различные мистические обстоятельства».

«Тот факт, что подобные стереотипы попадают в голову руководителей европейских стран, лишний раз подтверждает, что часть западных политиков придерживаются «нетрадиционных политических взглядов, – подчеркивает собеседник. – К сожалению, идет процесс разложения и примитивизации западных государств. Поделать с этим мы ничего не можем».

Ранее бывший посол США в РФ Майкл Макфол в колонке для издания Foreign Affairs призвал Вашингтон и страны НАТО «устроить большой взрыв» для РФ в Украине в связи с предстоящей годовщиной начала СВО. Эксперт предлагает передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, беспилотники и современные самолеты. Все это, уверен Макфол, окажет масштабный психологический эффект на Москву, подтвердив глубокую приверженность Запада помогать Киеву. Он также предложил ввести блокирующие санкции против всех российских предприятий с государственным участием. Порог цен на российскую нефть, по мнению Макфола, должен быть снижен с 60 до 30 долларов за баррель. 

Европейский союз уже заявил о намерении ввести десятый пакет санкций против РФ до годовщины начала спецоперации. По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, действующие ограничения существенно подрывают экономику РФ. В пятницу она повторила свою позицию по срокам ввода санкций.

В администрации Джо Байдена также пообещали отреагировать на годовщину СВО, «подготовка к этому идет полным ходом». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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