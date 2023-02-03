Белый дом: В администрации США изучают все возможные варианты действий в связи с полетом метеозонда КНР над Штатами

Соединенные Штаты внимательно следят за метеозондом КНР и изучают все возможные варианты действий, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она не стала отвечать на вопрос, попытаются ли США сбить или захватить метеозонд.

Жан-Пьер, сопровождавшая президента Соединенных Штатов Джо Байдена в перелете из Вашингтона в Филадельфию, сообщила, что США внимательно следят за метеозондом КНР и изучают все возможные варианты действий. Пресс-секретарь Белого дома не стала отвечать на вопрос, чем вызвана задержка в публикации информации о китайском метеорологическом зонде, передает ТАСС.

По словам Жан-Пьер, президент США был проинформирован об инциденте во вторник и продолжает получать информацию от команды по нацбезопасности, он также попросил Пентагон представить варианты действий в связи с инцидентом. Как утверждает пресс-секретарь Белого дома, Байдену рекомендовали не предпринимать действий кинетического характера якобы из-за риска для безопасности людей на земле и он серьезно отнесся к этой рекомендации.

Жан-Пьер также заверила, что США после обнаружения объекта немедленно предприняли необходимые шаги для защиты от сбора иностранными разведками секретной информации. Она не стала отвечать на вопрос, попытаются ли США сбить или захватить этот метеозонд.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден согласился с решением госсекретаря Энтони Блинкена не отправляться в поездку в Китай. По ее словам, в администрации США было единодушно решено, что поездка в Китайскую Народную Республику в настоящее время нецелесообразна.

Жан-Пьер подчеркнула, что, несмотря на выраженное КНР сожаление, нахождение этого шара в воздушном пространстве США является явным нарушением суверенитета Соединенных Штатов, а также международного права, что неприемлемо.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему США оказались бессильны перед метеозондом КНР.

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