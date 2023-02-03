 

Мнение: Медведев и Украина

03.02.2023, 23:45, Разное
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выложил текст про Украину. И не понятно, что это – переживание за будущее экономики Украины, или, наоборот злорадство. Или два в одном?

Потому что судя по началу текста – это злорадство.

Начало очень злобное:

«Вчера зелёного пациента из наркологической палаты посетила тётка-гинеколог, которая изображала главного европейского врача. Обсуждали быстрое и сказочное выздоровление экономики Малороссии в ЕС. Ну да это, понятно, враньё.

Пока же киевский режим при поддержке своих западных кураторов воюет с Россией «до победы», а экономика этой несчастной территории стремительно превращается в смрадную труху. Об этом открыто говорят даже в тех странах, которые обещают украинскому режиму выздоровление и вечную европейскую любовь».

Ну а потом пошли цифры, за которыми можно разглядеть и переживания Медведева за экономику Украины.

«…Несколько ярких цифр, характеризующих болезнь.
1. Украина в настоящее время потеряла территории, которые обеспечивали ей порядка 40% национального промышленного потенциала и около 15% довоенного ВВП.
2. У неё больше нет доступа к запасам полезных ископаемых на сумму свыше 12 триллионов долларов. Включая 63% месторождений угля и 42% – металлов.
3. На всех парах в пропасть летит сельское хозяйство. Во-первых, резкое падение урожая. Пшеница: 19,4 миллиона тонн в 2022 году против 32,5 миллиона в 2021 году. Кукуруза: 18,4 миллиона тонн – 35,1 миллиона.
Во-вторых, сухопутные маршруты через Польшу и Румынию привели к росту транспортных расходов в 2–3 раза.
4. В конце 2022 года ВВП Украины сократился на 35–36%. А общие её потери от столкновения с Россией достигли 830–850 миллиардов долларов. И это притом что в 2021 году ВВП страны составлял 200 миллиардов долларов. Это рекордное падение вынуждено было признать даже их министерство экономики как наихудший результат в истории страны.
5. Далее только окончательное крушение промышленности, гиперинфляция, нищета и тотальная безработица. Госдолг Незалежной к концу этого года увеличится с 107 до 180–200 миллиардов долларов. Надежды даже на микроскопическое восстановление призрачны».

А дальше снова пошло злорадство. И признание:

«Очевидно, что Россия продолжит работать над достижением целей специальной военной операции. А значит, по итогам этого года ВВП Украины может рухнуть ещё на 5–10%. Поэтому всё более отчётливо видна перспектива полного банкротства украинской государственности и неизбежного конца…».


Все цитаты отсюда

Это что получается? Целью спецоперации России на Украине было банкротство Украины? Или зампред Совбеза России оговорился?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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