 

Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

03.02.2023, 23:10, Разное
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Через развязку машины с Южной рокады выходят на МКАД. После реконструкции улучшится пропускная способность юго-восточного участка кольцевой автодороги, отметил градоначальник.

“Улучшится транспортная ситуация для жителей районов Капотня, Люблино, Марьино, а также округов Дзержинский и Котельники”, – рассказал Собянин.

Мэр назвал Южную рокаду крупнейшей магистралью Москвы и одним из основных элементов столичного транспортного каркаса. Две трети трассы построено, до конца текущего года все работы завершатся, уточнил градоначальник.

По его словам, Южная рокада улучшит транспортную доступность 26 районов столицы. В этих локациях проживает порядка трех миллионов человек.

Напомним, что в текущем году завершится строительство южного участка Московского скоростного диаметра (МСД). Бессветофорная магистраль разгрузит большинство основных трасс столицы, а также МКАД, Третье транспортное и Садовое кольцо.

МСД планируется связать с федеральной трассой “Москва – Нижний Новгород – Казань”. Кроме того, в 2023 году введут в эксплуатацию дублер Кутузовского проспекта.

Ежегодно в столице строят около 100 километров дорог. В 2022-м в городе построили 24 искусственных сооружения и 14 пешеходных переходов.

За последние 10 лет дорожная сеть Москвы выросла на более чем тысячу километров. Возведено 331 искусственное сооружение и 274 внеуличных перехода.


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