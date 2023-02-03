 

Орнитолог призвал россиян не подкармливать хищных птиц зимой

03.02.2023, 23:10, Разное
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Не стоит пытаться кормить хищных птиц зимой. По словам орнитолога Вадима Мишина, они способны самостоятельно добыть себе пропитание.

Специалист отметил, что хищные птицы не будут есть еду, которую подготовил для них человек. “Потому что они на живых охотятся. Перепелятник может охотиться на других птиц. Как говорится, это природа. Не будет хищника, будут заболевания”, — цитирует эксперта телеканал “360”.


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