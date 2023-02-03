Гвинет Пэлтроу рассказала о платьях для свиданий, которые она хранит после романа с Брэдом Питтом

Гвинет Пэлтроу до сих пор хранит некоторые вещи, которые она носила, когда встречалась с Брэдом Питтом. 50-летняя основательница бренда Goop начала роман с 59-летним актером в 1994-м, и два года спустя они уже были помолвлены. Однако влюбленные так и не пошли к алтарю. Питт и Пэлтроу расстались в 1997 году, но сохранили дружеские отношения.

Это отдает теми самыми 90-ми, на которые мне наплевать, – сказала она о расслабленном белом платье Calvin Klein, в котором когда-то ее запечатлели с известным актером.

В гардеробе Пэлтроу хранится много памятных вещей. Среди них — платье в цветок, в котором ее возлюбленный, режиссер Брэд Фэлчак, сделал ей предложение. Знакомство знаменитостей состоялось на съемочной площадке сериала “Лузеры”, где голливудская актриса исполняла небольшую роль, а Брэд выступал в качестве создателя шоу. Гвинет и Брэд до сих пор вместе. Они поженились в 2018 году.

Также в шкафу Гвинет хранится байкерская куртка со съемок фильма “Плоть от плоти”, в котором она играла вместе с Мэг Райан и Деннисом Куэйдом, сандалии на каблуке Manolo Blahnik, которые актриса надела для первой победы на “Оскаре”, и нежно-розовое платье Ralph Lauren с того же мероприятия. Помимо этого в гардеробе знаменитости можно найти несколько вещей из ее собственной линии одежды G. Label Goop.

Ранее Гвинет Пэлтроу взяла интервью у Ким Кардашьян. Актриса поделилась новостью в своем личном аккаунте, опубликовав селфи с популярной бизнес-вумен. Девушки позировали на фоне логотипа бренда Пэлтроу Goop.