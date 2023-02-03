Сильвестр Сталлоне выпустит реалити-шоу о своей семье

Сильвестр Сталлоне и его семья присоединились к миру реалити-шоу. Компания Paramount+ анонсировала проект под названием “Семья Сталлоне”. Шоу расскажет о звезде франшиз “Рокки” и “Рембо” и его близких — жене Дженнифер Флавин и дочерях Софии, Систин и Скарлет. В реалити будет 8 серий. Они выйдут совсем скоро, весной 2023 года.

Сыграв некоторых из самых легендарных персонажей в истории кинематографа, трехкратный номинант на премию “Оскар” Сильвестр Сталлоне готов предстать перед камерами в роли, которую он считает величайшей в своей жизни — в роли папы. Этот новый сериал с тремя дочерями, женой и им самим в главных ролях приглашает вас за стол одной из самых известных семей Голливуда, – говорится в описании проекта.

Съемками “Семьи Сталлоне” займется компания MTV Entertainment Studios. Исполнительными продюсерами шоу стали Бенджамин Хервиц, Джессика Залкинд, Надим Амири, Джули Пицци, Фарназ Фарджам, Джонатан Сингер, Лорен Голдстайн, Валана Ханн, Крис Рей и Джейсон Уилльямс.

Кроме актера в центре внимания окажется его жена Дженнифер Флавин. Женщина родилась и выросла в Лос-Анджелесе и сейчас является совладелицей велнес-бренда Serious Skin Care. Дочери, София и Систин Сталлоне, совместно ведут подкаст “Unwaxed”. В отличие от старшей сестры, Систин и Скарлет интересуются актерским мастерством и надеются войти в индустрию развлечений: Систин в качестве актрисы, модели и режиссера, а Скарлет, которая снимается с отцом в сериале “Король Талсы”, как актриса.

Однако в семье Сталлоне некоторое время назад были серьезные проблемы. Они начались в то же время, когда актер перекрыл тату с портретом жены в августе прошлого года. Всего через несколько дней Флавин обвинила его в преднамеренной растрате семейного имущества. Позже супруги помирились, дали своей паре второй шанс и снова надели обручальные кольца — позже они как ни в чем не бывало вместе прогуливались по Нью-Йорку, держась под руки.